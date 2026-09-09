현직자 상담부터 모의면접까지…'2026 공직박람회' 개막

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 9일 대전서 2026 공직박람회를 열었다.
- 박람회는 10일 대전, 15~16일 광주서 이어진다.
- 80개 기관 전시와 상담·모의면접·체험을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9~10일 대전·15~16일 광주서 개최
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙행정기관과 공공기관의 채용 정보를 한자리에서 확인하고 현직 공무원 상담과 모의면접까지 체험할 수 있는 '2026 공직박람회'가 대전과 광주에서 열린다.
인사혁신처는 9일부터 10일까지 대전광역시청사에서, 오는 15일부터 16일까지 광주청사에서 '2026 공직박람회'를 개최한다고 9일 밝혔다.
'대한민국을 이끌 대체불가 인재, 공직과 만나다'를 표어로 열리는 올해 박람회에는 인사처가 운영하는 공직채용관 등 주제관과 함께 중앙부처와 공공기관 등 총 80개 기관의 개별 전시관이 마련된다.
박람회에서는 기관별 채용 정보뿐 아니라 참가자들이 현직 공무원과 직접 소통하고 면접과 시험을 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다.
공개경쟁채용과 지역인재, 경찰, 소방 등 다양한 경로로 공직에 입문한 현직 공무원들이 상담에 참여해 시험 준비 과정과 실제 공직 생활 등에 대한 정보를 제공한다. 현직 선배와의 상담은 대전과 광주에서 각각 7회 진행된다.
실제 공무원 채용 절차를 미리 경험할 수 있는 프로그램도 마련됐다. 실제 면접과 유사한 환경에서 면접을 치른 뒤 면접위원의 조언을 받는 모의면접과 9급 공채시험 및 공직적격성평가(PSAT) 문제를 풀어보는 모의시험이 운영된다.
모의면접은 두 지역에서 총 11회 진행되며, 모의시험은 9급 공채 2회와 PSAT 5회가 실시된다.
최태성 한국사 강사의 특별강연도 열린다. 최 강사는 '역사로 배우는 공무원 인재상'을 주제로 역사 속 인물과 사건을 통해 공직자에게 필요한 가치와 자세 등을 소개할 예정이다. 강연은 9일 대전과 15일 광주에서 각각 진행된다.
이 밖에도 일일 공무원증 만들기와 공직 네컷사진 등 참가자들이 즐길 수 있는 체험 행사도 마련됐다.
최동석 인사처장은 "2026 공직박람회에서 공직을 보다 가까이에서 만나고 자신의 진로를 그려보는 계기가 되길 바란다"며 "역량 있는 인재들이 공직에 새롭게 도전해 국민을 위해 일하는 보람을 갖게 되기를 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com