한국 인사행정 혁신 싱가포르와 공유…AI 전환·'e-사람' 등 소개

AI 핵심 요약beta
- 인사혁신처가 9일 싱가포르 연수단과 인사행정 혁신을 공유했다.
- 연수단은 e-사람과 AI 전환 등 한국 사례를 살폈다.
- 한-싱가포르 인사행정 교류는 올해 두 번째다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국 정부가 인공지능(AI)을 활용한 인사행정 전환과 전자인사관리시스템 등 인사행정 혁신 경험을 싱가포르와 공유한다.
인사혁신처는 싱가포르 총리실 산하 인사행정처 공무원 연수단이 9일 정부세종2청사를 방문해 한국의 인사행정 혁신사례와 운영 경험을 공유했다고 밝혔다.
이번 방한은 지난해 체결한 '한-싱가포르 인사행정 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'의 후속 조치로 마련됐다. 양국의 주요 인사정책과 제도 운영사례를 공유하는 '지식교류프로그램(KEP·Knowledge Exchange Program)'의 일환이다.
싱가포르 연수단은 방한 기간 한국 정부의 성과관리와 전자인사관리시스템인 'e-사람', 인사행정의 AI 전환 등 주요 인사제도와 운영사례를 살펴볼 예정이다.
국가공무원인재개발원과 행정안전부도 방문해 공무원 교육과 디지털 정부 혁신 분야의 주요 정책과 운영 경험을 공유한다.
최동석 인사처장은 이날 환영사를 통해 "양국 간 지속적인 정책교류와 협력이 중요하다"며 "이번 방문이 양국 간 인사행정 분야 교류를 활성화하고 상호 이해와 협력을 확대하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
한국과 싱가포르의 인사행정 분야 교류는 이번이 두 번째다. 앞서 지난 6월 인사처 공무원들이 싱가포르를 방문해 데이터 기반 인사관리 등을 주제로 양국의 정책 경험을 공유한 바 있다.
abc123@newspim.com