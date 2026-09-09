금감원, 목표전환형 펀드 투자 유의…"투자기간 맞춰 클래스 선택해야"

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목표달성 평균기간 2022년 505일→올 상반기 57일로 단축

투자자 71.8% A클래스 가입, 단기투자 땐 비용 부담 커질 수 있어

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)이 공모 목표전환형 펀드에 투자하기 전 펀드 구조와 위험을 충분히 확인하고, 예상 투자기간에 따라 비용 측면에서 유리한 펀드 클래스를 신중하게 선택해야 한다고 당부했다. 목표수익률은 확정수익률이 아니며 목표 달성 이후 안전자산으로 전환하는 과정에서도 실제 수익률이 목표치에 미달할 수 있다는 점도 유의해야 한다.

금감원은 최근 국내 주식시장에 대한 투자자 관심과 함께 공모 목표전환형 펀드의 설정·판매가 늘어나고 있다며 이 같은 투자자 유의사항을 9일 안내했다.

목표전환형 펀드는 일정 기간 자금을 모집한 뒤 주식 등 위험자산에 일정 비중을 우선 투자하고, 사전에 설정한 목표수익률에 도달하면 채권 등 안전자산으로 자동 전환해 만기까지 운용하는 상품이다.

[사진=뉴스핌DB]

공모 목표전환형 펀드 설정액은 2022년 1000억원에서 2023년 2000억원, 2024년 1조4000억원, 2025년 5조2000억원으로 증가했다. 올해 상반기에도 3조2000억원이 설정됐다.

목표수익률 달성 기간은 최근 크게 짧아졌다. 목표를 달성한 펀드 기준 평균 소요기간은 2022년 505일에서 2023년 284일, 2024년 249일, 지난해 105일로 줄었고 올해 상반기에는 57일까지 단축됐다.

금감원은 이처럼 투자기간이 짧아지는 환경에서도 2025년~2026년 상반기 목표전환형 펀드 가입자의 71.8%가 선취판매수수료를 내는 A클래스를 선택한 것으로 나타났다고 설명했다.

A클래스는 가입할 때 판매수수료를 먼저 내는 대신 연간 판매보수율이 낮아 장기투자에 상대적으로 유리한 구조다. 반면 C클래스는 선취 판매수수료가 없는 대신 연간 판매보수율이 높아 단기투자에 상대적으로 유리하다.

금감원에 따르면 A클래스와 C클래스의 누적 판매 관련 비용은 통상 투자기간이 2년 정도 지나면 비슷해진다. 따라서 목표수익률을 조기에 달성하거나 만기 전에 환매할 가능성이 있는 투자자는 예상 투자기간을 고려해 클래스를 선택할 필요가 있다.

금감원이 제시한 사례에서 A클래스는 선취 판매수수료 1%와 연 0.3%의 판매보수를 적용하고, C클래스는 선취 수수료 없이 연 0.8%의 판매보수를 적용한다. 투자기간이 짧을 때는 C클래스의 누적 비용이 낮지만 약 2년이 지나면 비용 수준이 비슷해지고 이후에는 A클래스가 상대적으로 유리해지는 구조다.

목표전환형 펀드는 목표 달성 시점에 따라 만기가 달라질 수 있다는 점도 확인해야 한다.

금감원이 제시한 펀드 사례에서는 설정 후 6개월 이내 목표를 달성해 운용전환이 이뤄지면 설정일로부터 1년 뒤 만기가 도래한다. 6개월이 지난 뒤 목표를 달성하면 운용전환일로부터 6개월 뒤 만기가 된다. 목표를 달성하지 못하면 총 존속기간은 설정일로부터 3년이다.

◆ 목표수익률은 '확정 수익' 아냐…원금손실 가능

금감원은 목표전환형 펀드의 '목표수익률'이 확정수익률이 아니라는 점도 강조했다.

목표수익률은 펀드 운용전략을 통해 달성하고자 하는 수익률로, 시장 상황에 따라 목표 달성이 늦어지거나 만기까지 목표를 달성하지 못할 수 있다.

목표를 달성하기 전까지 주식 등 위험자산에 일정 부분 투자하기 때문에 일반 주식형 펀드와 마찬가지로 시장 상황에 따라 원금의 일부 또는 전부 손실이 발생할 가능성도 있다.

목표수익률에 도달했다고 실제 투자수익률이 반드시 같은 수준으로 확정되는 것도 아니다.

목표전환형 펀드는 목표수익률에 도달한 날 위험자산을 즉시 모두 안전자산으로 교체하는 것이 아니라 일정 기간을 두고 운용자산을 전환한다. 펀드마다 차이가 있지만 통상 약 5일가량의 시차가 발생할 수 있다.

이 기간 시장이 급변해 투자자산 가격이 하락하면 안전자산 전환 시점의 실제 수익률이 목표수익률을 밑돌 수 있다. 실제 전환 과정에서 자산가격 하락으로 수익률이 목표치에 크게 미달한 사례도 있었다고 금감원은 설명했다.

◆ 오는 30일부터 핵심 투자위험 표준안 적용

금감원은 투자자가 상품 특성을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 오는 30일부터 목표전환형 펀드를 포함한 10개 펀드 유형에 '펀드 핵심위험 표준안'을 적용할 예정이다.

목표전환형 펀드에는 ▲원본손실 위험 ▲목표수익률 비보장 위험 ▲운용전환 과정에서의 위험 ▲전환조건 미달성 위험 등 4개 핵심위험을 투자설명서 등에 기재하도록 할 계획이다.

원본손실 위험에는 운용성과에 따라 투자원금 일부 또는 전부를 잃을 수 있다는 내용이 포함된다. 목표수익률 비보장 위험에는 제시된 목표가 확정수익률이 아니며 실제 수익률이 목표치보다 낮아질 수 있다는 내용이 들어간다.

운용전환 과정의 위험에는 목표수익률을 달성하더라도 목표 달성 시점과 투자자산 교체 시점의 차이로 실제 수익률이 목표치를 밑돌 수 있다는 점을 명시한다. 만기까지 목표전환 조건을 충족하지 못할 수 있으며 이 경우 목표 달성 여부와 관계없이 만기에 운용이 종료된다는 내용도 안내한다.

금감원은 지난 4일 제4차 소비자위험대응협의회에서 공모 목표전환형 펀드 현황과 예상 문제점을 논의했다. 앞으로 펀드 신고서에 클래스별 비용 차이와 유의사항을 구체적으로 기재하도록 하고 판매사가 소비자에게 판매수수료 부담 등을 충분히 설명하도록 지도할 계획이다.

dconnect@newspim.com