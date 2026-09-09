우리금융이 키운 '농구소년' 에디 다니엘, 태극마크 달고 아시안게임 출전

AI 핵심 요약beta
- 우리금융 지원 에디 다니엘, 9일 아시안게임 대표 발탁됐다
- 고졸 최초 KBL 신인 식스맨상 수상하며 가능성 입증했다
- 재단, 다문화 청소년 스포츠 인재 지원을 이어가고 있다
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KBL 신인상 이어 국가대표 발탁
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융의 지원을 받아 성장한 다문화 청소년 농구선수 에디 다니엘이 KBL 신인상을 거쳐 국가대표로 발탁되며 아시안게임 무대에 선다.
우리금융그룹 우리다문화장학재단은 2024년부터 특기장학생으로 지원해 온 에디 다니엘 선수가 '2026 아이치·나고야 아시안게임'에 대한민국 국가대표로 출전한다고 9일 밝혔다.
서울 SK 나이츠에서 뛰고 있는 에디 다니엘은 고졸 선수 최초로 KBL '신인 식스맨상'을 수상하며 가능성을 입증했다. 식스맨상은 경기에서 교체 선수로 출전해 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 주어지는 상이다.
우리다문화장학재단은 에디 다니엘의 성장 가능성을 높이 평가해 2024년부터 올해까지 3년 연속 특기장학생으로 선정하고 장학금을 지원해왔다.
장학생으로 처음 선정됐을 당시에는 농구선수로서 성장하겠다는 포부를 밝혔으며, 올해 국가대표가 된 뒤에는 국제무대에서 대한민국을 대표하는 선수로 성장하겠다는 목표를 내놨다.
에디 다니엘 선수는 "대한민국을 대표해 국제무대에서 인정받는 농구선수로 성장하고 싶다"며 "제가 받은 응원과 도움을 다른 누군가에게도 나눌 수 있는 사람이 되고 싶다"고 말했다.
우리다문화장학재단은 에디 다니엘 외에도 스포츠 분야에서 재능을 보이는 다문화 청소년들을 지속적으로 지원하고 있다.
역도 김태양 선수는 전국남자역도선수권대회에서 3관왕과 최우수선수상을 차지했으며, 유도 장미르 선수와 육상 송재연 선수는 전국소년체육대회에서 각각 금메달과 2관왕을 기록했다.
육상 이유미 선수와 탁구 김대환 선수도 전국대회에서 잇따라 성과를 거두며 선수로서의 성장세를 이어가고 있다.
peterbreak22@newspim.com