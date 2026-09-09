검단 아라역 일대 롯데캐슬 브랜드 타운 조성

AI 핵심 요약beta
- 롯데건설이 9일 인천 검단 아라역 일대에 1054가구 브랜드타운을 조성했다.
- 아파트 372가구와 오피스텔 682실이 집적된 대규모 생활권을 형성했다.
- 아라역 직통 역세권에 상업·편의시설을 갖춰 교통과 주거 편의를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인천 검단 아라역 일대에 총 1,054가구 규모의 '롯데캐슬 넥스티엘' 브랜드 타운이 조성된다. 아파트 372가구와 오피스텔 682실이 아라역을 중심으로 집적돼 주거, 상업, 교통 인프라를 공유하는 대규모 생활권이 형성될 예상된다.
브랜드 타운은 동일 브랜드 단지들이 모여 대규모 주거지를 형성하는 만큼 높은 주거 선호도를 기대할 수 있다. 부동산R114에 따르면 송도국제도시 센트럴파크 일대의 '더샵 센트럴파크 3차'는 3.3㎡당 매매가격이 4,142만원으로, 단일 단지인 '송도 센트럴파크 푸르지오'의 3,706만원보다 높게 나타났다.
아라역 일대에서는 '롯데캐슬 넥스티엘' 브랜드 타운 조성이 진행 중이다. 앞서 아파트 372가구와 오피스텔Ⅰ 40실이 공급됐으며, 450실 규모의 '롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ'가 9월 입주를 시작했다. 192실 규모의 '롯데캐슬 넥스티엘Ⅲ'도 내년 준공될 예정이다.
9월 입주를 시작한 '롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ'는 인천 검단구 원당동 C1블록에 지하 6층~지상 20층, 3개 동, 총 450실 규모로 조성됐다. 전용면적 84~119㎡의 중대형으로 구성되며, 4Bay 판상형 위주 설계와 세대 내부의 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등 수납 공간을 마련했다. 실당 1.59대의 주차 공간을 제공한다.
단지 내 커뮤니티 시설인 '캐슬리안센터'에는 피트니스클럽, 실내골프연습장, GX룸 등이 들어선다. L-라운지, 코인세탁실, 수납·휴게공간 등 편의시설도 마련됐다.
교통 여건으로는 인천지하철 1호선 아라역과 지하로 직접 연결되는 직통 역세권 입지를 갖췄다. 아라역을 통해 계양, 부평, 송도 등 인천 주요 지역과 공항철도 환승을 통한 서울 주요 업무지구로의 이동이 가능하다.
아라역 일대에는 병원, 금융시설, 식음료 매장 등 다양한 생활편의시설이 밀집해 있다. '롯데캐슬 넥스티엘Ⅱ' 단지 내 상업시설은 아라역과 직접 연결되며, 롯데시네마도 이달 오픈 예정이다.
whitss@newspim.com