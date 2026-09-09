한동훈 "김민석 허위사실 유포로 형사조치…검찰 자료 받은 적 없어"

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 의원이 9일 김민석 대표를 허위사실 유포로 형사조치하겠다고 했다.
- 김 대표가 검찰 수사자료 유출 가능성을 제기하자 강하게 반발했다.
- 한 의원은 김 후보자 의혹 관련 녹취록과 문자도 잇따라 공개했다.
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韓 "근거 없는 거짓말에 엄정한 책임 물을 것"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 9일 김민석 더불어민주당 대표를 향해 허위사실 유포에 따른 형사조치를 예고했다.
한 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "김민석 민주당 대표를 허위사실 유포로 형사조치 한다"고 밝혔다.
그는 "검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없으니 김민석 당대표의 근거없는 거짓말에 엄정한 책임을 묻겠다"며 "앞으로 김민석 같은 뇌피셜 거짓말 하는 사람들에게도 마찬가지"라고 말했다.
앞서 김 대표는 이날 전북도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 한 의원이 김 후보자를 상대로 제기한 의혹과 관련해 검찰 수사자료 유출 가능성을 제기했다.
김 대표는 "한 의원이 현재 제기하고 있는 여러 가지 주장들은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수가 없는 사건이라고 판단된다"며 "협력자가 없고 근거가 없는 것이라면 거짓의 유포일 수밖에 없다고 판단된다"고 주장했다.
그러면서 "이 문제와 관련해서는 철저하게 사실, 진상을 확인하고 관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가야 되겠다는 생각이 들었다"고 말했다.
한 의원은 최근 김 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 제넨셀 창업자 강모 씨와 브로커 양모 씨 사이의 녹취록과 문자메시지 등을 잇따라 공개하며 공세를 이어가고 있다.
한 의원은 이날 김 대표의 주장에 반박하면서 "'새천년NHK 룸싸롱 김민석 오빠 등등 민주당 오빠들', 물타기한다고 민주당 오빠 독약로비 팩트가 사라지지 않는다"고도 했다.
oneway@newspim.com