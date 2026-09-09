[ETF 시황] 2차전지 ETF 질주…KODEX 2차전지산업레버리지 13.75%↑

AI 핵심 요약beta
- 9일 ETF 시장서 2차전지 상품이 강세를 보였다.
- KODEX 2차전지산업레버리지가 13.75% 올라 1위를 했다.
- 비만치료제·헬스케어 ETF는 약세로 마감했다.
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비만치료·헬스케어 ETF는 약세
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 2차전지 관련 상품이 강세를 보이며 수익률 상위권을 휩쓸었다. 레버리지 ETF를 중심으로 2차전지 관련 상품의 상승폭이 두드러진 가운데 비만치료제·헬스케어 등 일부 테마 ETF는 약세를 나타냈다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 2차전지산업레버리지는 전 거래일 대비 13.75% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 TIGER 2차전지TOP10레버리지(12.43%), KoAct 광통신&위성네트워크액티브(9.25%), SOL 전고체배터리&실리콘음극재(8.48%), TIGER 200에너지화학레버리지(8.47%) 등이 상위권에 올랐다.
하락률 상위권에는 인버스 ETF가 이름을 올렸다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 7.44% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. RISE 2차전지TOP10인버스(합성)(-6.94%), ACE 글로벌빅파마(-3.84%), TIGER 200선물인버스2X(-3.75%), ACE 중국과창판STAR50(-3.58%) 등도 약세를 나타냈다.
레버리지·인버스 ETF를 제외하면 2차전지 관련 ETF의 강세가 두드러졌다. RISE 2차전지액티브(8.20%), ACE 미국SMR원자력TOP10(7.47%), KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스(7.27%), TIGER 2차전지TOP10(7.18%), BNK 2차전지양극재(7.10%) 등이 상승했다.
반면 KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+(-3.48%), RISE 글로벌비만산업TOP2+(-3.44%), PLUS 미국AI에이전트(-3.42%), RISE 인도디지털성장(-3.24%), KODEX 미국S&P500헬스케어(-3.03%) 등은 하락 마감했다.
테마별로는 2차전지 관련 ETF가 평균 5.23% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 통신네트워크(4.40%), 소재(4.14%), 코스닥TOP10(4.09%), AI전력(3.70%) 테마가 강세를 보였다. 비만치료(-2.92%), Cash Cows(-2.85%), 기타 귀금속(-1.84%), 보험(-1.80%), 차이나과창판(-1.80%) 관련 ETF는 부진했다.