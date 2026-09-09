[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월9일

AI 핵심 요약beta
- 9일 투데이 ANDA에 제넨셀 투자 송금 단독 보도가 실렸다.
- 법원은 스마일게이트 권혁빈의 재산분할 2.5조 지급을 판결했다.
- 김동선의 한화M&S는 출범 한달 만에 600억 환원안을 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
9일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[단독] 식약처 임상승인 48일 뒤...제넨셀, 양씨 회사에 6억 투자 송금 ▲
법원 "스마일게이트 권혁빈, 배우자에 재산분할로 2.5조 지급"…역대 최대 ▲네팔 한국인 실종자 수색 작업 종료 수순...가족들과 협의 예정 ▲[단독] 김동선의 한화M&S, 출범 한달 만에 600억 주주환원 카드 ▲[정국진단] 한기호 "국방부 장관직 수락한 강신철, 국익 아닌 권력 선택"등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.