신세계푸드 노브랜드 버거, 복합시설 출점 확대

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드가 9일 노브랜드 버거 복합시설 매장을 늘렸다.
- 이마트·스타필드 입점 가맹점은 20개로 2배 늘었다.
- 고물가 속 실내 수요와 콤팩트 매장이 확산됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 마트와 쇼핑몰 등 복합시설 매장을 확대하며 예비 가맹점주들의 새로운 출점처로 주목받고 있다.
9일 신세계푸드에 따르면 이마트와 스타필드 등 복합시설에서 운영 중인 노브랜드 버거 가맹점은 총 20개점으로 전년 대비 2배 증가했다. 전체 매장 중 복합시설 매장 비중도 4%에서 7%로 늘었다. 고물가·경기침체로 안정적 매출을 낼 수 있는 창업 입지에 대한 관심이 높아진 데다, 올여름 폭염으로 실내에서 쇼핑과 외식을 함께 즐기려는 수요가 늘어난 영향으로 신세계푸드는 분석했다.
실제 서울 노원구에 문을 연 '스타필드마켓 월계점'은 개점 직후부터 오픈런이 이어졌고, 입점한 노브랜드 버거 매장도 전체 매장 중 매출 1위를 기록했다.
소자본 창업 모델인 약 15평 규모 '콤팩트 매장'도 복합시설 출점 확대를 뒷받침하고 있다. 복합시설 노브랜드 버거 매장의 60%가 콤팩트 매장이다.
신세계푸드 관계자는 "날씨와 관계없이 꾸준한 유동인구를 확보할 수 있는 복합시설 매장에 대한 가맹점주들의 관심이 높다"며 "다양한 상권 특성에 맞는 창업 모델과 운영 지원을 통해 가맹점과 본부가 함께 성장하는 동반성장 모델을 강화해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com