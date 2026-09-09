티웨이항공, '트리니티'로 새출발 맞춰 기내식 전면 개편

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 9일 트리니티항공 운항에 맞춰 기내식을 개편했다.
- 장거리 노선은 2식, 중거리 노선은 1식을 무료 제공했다.
- 비즈니스·이코노미 메뉴를 늘리고 차세대기 도입도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=티웨이항공이 오는 10일 '트리니티항공(Trinity Airways)' 운항 시작에 맞춰 중·장거리 노선 기내식 메뉴를 전면 개편한다.
티웨이항공은 인천국제공항 출발 중·장거리 노선을 대상으로 신규 기내식을 선보이고 기내 서비스도 확대한다고 9일 밝혔다.
이번 개편은 트리니티항공이 추진하는 'SSC(Selective Service Carrier·선택적 서비스 항공사)' 사업 모델에 따른 고객 서비스 강화의 일환이다. SSC는 모든 노선에 동일한 서비스를 적용하는 대신 노선 특성과 여행 목적에 따라 필요한 서비스를 선택적으로 강화하는 방식이다.
트리니티항공은 단거리 노선에서는 운임 경쟁력을 유지하면서 장거리 노선에는 프리미엄 체크인 카운터와 기내식, 기내 엔터테인먼트(IFE) 등을 확대한다. 향후 라운지 운영과 마일리지 프로그램 도입도 추진할 계획이다.
기내식은 비행거리에 따라 무상 제공 범위를 달리한다. 유럽과 시드니, 밴쿠버 등 장거리 노선에서는 2식을 무료로 제공하고 자카르타와 싱가포르 등 중거리 노선에서는 1식을 제공한다. 중거리 노선에는 무슬림 특별식도 포함되며 채식 등 특별식은 사전 주문할 수 있다.
국제선 전 노선에서는 모든 승객에게 생수와 음료를 무료 제공한다. 기존 메인 메뉴 위주의 단품 기내식도 메인 메뉴와 샐러드, 식전빵 등을 포함한 형태로 개편한다.
비즈니스 클래스에는 장어구이와 트러플 크림 치킨 파스타를 첫 번째 식사 메뉴로 선보인다. 샐러드와 제철 과일, 식전빵, 요거트와 함께 와인과 맥주도 제공한다. 채식 메뉴로는 비건 함박 스테이크를 마련했다.
이코노미 클래스 기내식은 CJ제일제당과 협업했다. 강된장곤드레밥과 치킨크림스튜 등을 제공하고 샐러드와 식전빵을 함께 구성한다. 양배추롤과 토마토 쿨리 소스, 당근 라페 랩 등 채식 메뉴도 선보인다.
티웨이항공은 트리니티항공 운항 시작과 함께 연내 A330-900NEO와 B737-8 등 차세대 항공기를 추가 도입해 중·장거리 노선 경쟁력을 강화할 방침이다.
티웨이항공 관계자는 "트리니티항공으로의 새출발에 맞춰 보다 다양하고 풍성한 기내식을 준비했다"며 "소노인터내셔널과 협업해 트리니티항공만의 시그니처 음료와 기내식 메뉴 개발을 추진하는 등 서비스 품질을 지속해서 높여 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com