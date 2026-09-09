신한은행, 하반기 신입행원 130여명 채용

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 9일 하반기 신입행원 채용을 시작했다.
- 개인·기업금융 중심으로 130여명을 선발한다.
- 자소서 폐지와 영상인터뷰로 역량을 평가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
심층·그룹·AI 협업면접 통합해 평가 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 개인·기업금융 분야를 중심으로 올해 하반기 신입행원 130여명을 선발한다.
신한은행은 금융의 미래를 함께 이끌 우수 인재 확보를 위해 2026년 하반기 신입행원 채용을 실시한다고 9일 밝혔다.
이번 채용에서는 개인·기업금융 일반직 신입행원 공개채용과 회계사 2차 합격자 특별채용 등을 통해 총 130여명을 선발할 예정이다.
채용 과정에서는 지원자의 실제 경험과 직무 역량을 보다 효과적으로 평가하는 데 초점을 맞췄다. 자기소개서 작성 문항을 폐지하고 영상 인터뷰를 새롭게 도입해 지원자의 역량과 특성을 확인할 계획이다.
면접 방식도 바뀐다. 기존 1·2차로 구분해 진행하던 면접을 심층면접과 그룹면접, AI 협업면접을 통합한 형태로 개편해 지원자의 핵심 역량을 종합적으로 평가한다.
지원 서류는 9일부터 17일 오후 2시까지 신한은행 공식 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.
신한은행은 이번 공개채용 외에도 사무인력 특별채용 등 다양한 전형을 마련해 추가 채용을 이어갈 계획이다.
peterbreak22@newspim.com