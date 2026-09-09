[마감시황] 기관 9000억 순매수에 코스피 1.4%↑…7050선 회복

AI 핵심 요약beta
- 9일 코스피가 기관 매수에 7051.64로 마감했다
- 코스닥도 2.28% 올라 830.37을 회복했다
- AI 기대감에 반도체·2차전지주가 강세였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥도 2.28% 상승…달러/원 환율은 9.5원 하락
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 9일 코스피가 1.4% 상승하며 7050선에 올라섰다. 기관이 9000억원 넘게 순매수한 가운데 외국인과 개인은 차익실현에 나섰다. 코스닥도 2% 넘게 오르며 830선을 회복했다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 97.12포인트(1.40%) 오른 7051.64에 거래를 마쳤다. 기관이 9006억원을 순매수했고 개인과 외국인은 각각 2조4972억원, 1702억원을 순매도했다.
시가총액 상위 종목 중 SK하이닉스(3.51%), SK스퀘어(0.62%), 삼성전기(2.48%), LG에너지솔루션(6.46%), 현대차(0.78%), 삼성바이오로직스(0.83%) 등이 올랐다. 반면 삼성전자우(-0.45%), KB금융(-0.98%), 삼성물산(-1.57%) 등은 하락했으며, 삼성전자(0.00%)는 보합으로 마감했다.
코스닥도 강세를 보였다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 18.49포인트(2.28%) 오른 830.37에 마감했다. 외국인이 2980억원 어치 사들이는 가운데 개인과 기관은 각각 2817억원, 240억원 어치를 팔아치웠다.
코스닥 시장에서는 알테오젠(0.90%), 에코프로(7.03%), 에코프로비엠(9.64%), 주성엔지니어링(6.12%), 레인보우로보틱스(2.89%), 원익IPS(3.71%), 이오테크닉스(5.26%), 리노공업(1.74%), 심텍(8.87%), HPSP(5.07%) 등 주요 종목이 일제히 상승했다.
이경민 대신증권 연구원은 "불안정한 대외 여건에도 오픈AI의 GPT-6 아스트라 효과는 지속되고 있다"며 "씨티(Citi) 글로벌 TMT 콘퍼런스와 골드만삭스 콘퍼런스를 통해 AI 성장성과 수요 모멘텀이 재차 부각된 점도 관련 업종의 상방 압력으로 작용하고 있다"고 말했다.
한편 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 9.5원 하락한 1336.1원에 주간 거래를 마쳤다.
rkgml925@newspim.com