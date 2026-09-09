한국거래소, 오는 14일 애프터마켓 개장…오후 8시까지 주식 거래 가능

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 14일 애프터마켓을 개설했다.
- 정규장 뒤 오후 8시까지 실시간 거래한다.
- ETF·ETN 제외, 공시·투자자보호 장치도 뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ETF·ETN 제외…시장가 주문도 제한
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소가 오는 14일부터 정규장 이후 오후 8시까지 주식을 거래할 수 있는 애프터마켓을 개설한다.
기존 시간외단일가 시장을 대체해 실시간 체결 방식으로 운영하며, 정규장 종료 후 발생한 정보를 보다 신속하게 주가에 반영할 수 있을 것으로 기대된다.
한국거래소는 미국 주요 거래소와의 유동성 경쟁에 대응하고 투자자의 거래 기회를 확대하기 위해 오는 14일부터 주식시장 애프터마켓을 개설한다고 9일 밝혔다.
관련 유가증권·코스닥시장 업무규정 개정안은 이날 금융위원회 승인을 받았다.
애프터마켓은 오후 4시부터 오후 8시까지 운영된다. 기존 장 종료 후 시간외단일가 시장(오후 4~6시)은 폐지되고, 실시간으로 주문을 체결하는 접속매매 방식으로 전환된다. 장 종료 후 시간외 대량·바스켓매매도 오후 8시까지 운영된다.
거래 대상은 코스피와 코스닥 상장 주식, DR이다. 다만 ETF와 ETN은 시장 안정성과 유동성을 고려해 거래 대상에서 제외했다. 투자경고종목과 관리종목, 초저유동종목 등 시장 관리가 필요한 종목도 거래할 수 없다.
투자자 보호 장치도 마련했다. 애프터마켓에서는 지정가와 최우선지정가, 최유리지정가만 사용할 수 있으며 시장가 주문은 허용하지 않는다. 가격제한폭은 정규장과 같은 전일 종가 대비 ±30%를 적용하고, 변동성완화장치(VI)와 공매도 규제도 동일하게 운영한다.
이번 제도 도입으로 투자자는 정규장 마감 이후 발표되는 공시나 해외 시장 움직임 등을 반영해 같은 날 추가로 거래할 수 있게 된다.
다만 공시 접수시간은 기존과 같은 오후 6시까지 유지해 이른바 '올빼미 공시'를 방지하기로 했다. 공시 마감 이후에도 부도나 감사의견 비적정, 횡령·배임 등 거래정지 사유가 발생하면 애프터마켓에서도 즉시 거래를 정지한다.
거래소는 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥이 거래시간 연장을 추진하는 등 글로벌 거래소 간 경쟁이 치열해지는 상황에서 애프터마켓이 국내 증시의 접근성과 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대했다.
향후에는 글로벌 거래소의 거래시간 연장 추이를 보며 단계적인 거래시간 확대도 검토할 계획이다.
plum@newspim.com