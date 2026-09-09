넷마블 '몬길: STAR DIVE', 신규 5성 캐릭터 '비비안' 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 9일 몬길: STAR DIVE에 비비안을 업데이트했다.
- 비비안은 불속성 5성 지원 캐릭터로 파티 전투력을 높인다.
- 넷마블은 3주 이벤트와 하반기 로드맵도 공개했다.
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30일 1.4 업데이트...신규 지역 '가바 제도'·에피소드 7 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'에 신규 5성 캐릭터 '비비안'을 업데이트했다고 9일 밝혔다.
비비안은 원작 '몬스터 길들이기'의 대표 캐릭터 중 하나다. 출시 전 진행한 원작 캐릭터 인기 투표에서 가장 많은 선택을 받아 이번에 새로운 모습으로 재등장했다.
몬길: STAR DIVE에서 비비안은 극단 '플러피 테일즈'의 마스코트 바니걸로 등장한다. 불속성 5성 지원 캐릭터로, 불속성 피해 증가와 불속성 약화 효과를 활용해 같은 속성 파티원의 전투력을 높이는 역할을 맡는다.
업데이트를 기념해 이벤트 '영원한 기쁨의 바니걸'도 3주간 진행한다. 이용자는 미션과 이벤트 던전을 통해 재화를 모아 소환권과 성장 재료 등을 획득할 수 있다. 비비안의 이야기를 다룬 에픽 퀘스트 '욕망 수집가'도 추가됐다.
넷마블은 하반기 업데이트 로드맵도 공개했다. 오는 30일 적용되는 1.4 업데이트에서는 에피소드 7과 신규 지역 '가바 제도'를 선보이고, 0.5주년 기념 캐릭터 복각과 이벤트를 진행한다.
이후 1.5 버전에서는 친구 시스템 개편과 랭킹 명예 시스템을 추가하고, 1.6 버전에서는 홀리데이·신년 특별 스토리와 캐릭터 후일담, 호감도 및 상호작용 콘텐츠 등을 선보일 예정이다.
flurry327@newspim.com