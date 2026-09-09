KAI, 이집트 에어쇼 참가… FA-50 앞세워 아프리카·중동 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- KAI가 9일 이집트 에어쇼에 참가했다
- FA-50 앞세워 중동·아프리카 공략에 나섰다
- 이집트 훈련기 사업 수주와 현지 마케팅을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 이집트 국제에어쇼에 참가해 FA-50을 앞세운 중동·아프리카 시장 공략에 나선다.
KAI는 8일부터 10일까지 열리는 이집트 국제에어쇼(EIAS·El Alamein International Air Show)에 참가한다고 9일 밝혔다.
이번 전시에서 KAI는 FA-50과 FA-50 시뮬레이터를 비롯해 KF-21, 헬기, 전투기와 무인기가 협업하는 차세대 공중전투체계 개념 등을 선보인다. KAI는 이번 에어쇼 참가 기업 가운데 유일한 한국 기업이다.
KAI는 특히 이집트 공군이 추진 중인 고등훈련·경공격기 도입 사업 수주에 집중한다. 이집트 공군은 36대 규모의 고등훈련·경공격기 획득사업을 추진하고 있다.
KAI는 FA-50의 성능과 운용 편의성, 다양한 임무 수행 능력을 앞세워 현지 마케팅을 강화할 계획이다. 전시장에는 FA-50 시뮬레이터도 마련해 이집트와 아프리카·중동 지역 공군 조종사들이 직접 비행을 체험할 수 있도록 했다.
KF-21과 FA-50을 연계한 '하이-로우 믹스(High-Low Mix)' 운용 개념도 제시한다. 고성능 전투기와 경전투기를 임무와 작전환경에 따라 조합해 운용하는 방식으로, KAI는 이를 통해 각국의 전력 구성 수요에 대응한다는 구상이다.
이와 함께 전투기와 무인기, 센서, 무장 등을 하나의 네트워크로 연결하는 차세대 공중전투체계 발전 방향도 소개한다. 상륙공격헬기와 소형무장헬기의 작전 성능, 유·무인 복합체계로의 확장성도 선보여 아프리카 지역의 헬기 수요 발굴에도 나선다.
KAI 관계자는 "이집트 에어쇼에서 FA-50, KF-21, 헬기 등 완제기뿐 아니라 유·무인 복합체계 운용 개념 등 다양한 항공우주 솔루션을 선보일 것"이라며 "각국의 작전환경과 수요에 부합하는 제품과 기술을 바탕으로 중동·아프리카 시장에서 새로운 사업 기회를 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com