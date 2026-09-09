두부 업계 "수입 콩 부족으로 공장 가동 중단 위기"

AI 핵심 요약beta
- 두부 업계가 9일 수입콩 부족으로 공장 가동 중단 위기를 호소했다.
- 전국 6개 지역 연식품 협동조합이 정부의 근본 대책 마련을 촉구했다.
- 할당관세 0%와 직수입 전환, 25만톤 공급을 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 두부 업계가 추석을 앞두고 수입 대두의 공급 부족으로 두부 공장들이 멈춰 서기 직전인 절박한 상황을 알리며 정부의 근본적인 대책 마련을 촉구했다.
전국 6개 지역 연식품 협동조합은 9일 여의도 중소기업중앙회에서 수입콩 공급 부족으로 인한 공장 가동 중단 위기에 처한 중소기업과 소상공인의 입장을 발표하는 기자회견을 개최했다.
이들은 특히 가공용 수입대두에 대한 할당관세 0% 적용과 수입이익금 폐지를 요구하는 한편, 한국농수산식품유통공사의 독점적 국영무역 구조를 폐지하고 실수요자 중심의 민간 자율 직수입 체제로 전환할 것을 강조했다.
또한 국산콩과 수입콩의 혼용을 전제로 하는 정부의 지원정책은 현장 실정을 충분히 반영하지 못하고 있다는 우려를 나타내며, 매년 반복되는 수급 불안을 해소하기 위해 실질 수요인 25만톤 이상의 여유 있는 공급 가이드라인을 마련해야 한다고 촉구했다.
김석원 광주전남연식품공엽협동조합 이사장은 성명서를 통해 "지금 두부 가공업계는 공장 가동을 중단해야 할 초유의 위기 상황"으로, "정부의 결단이 늦어진다면 그 피해는 중소기업의 폐업과 서민 물가 상승으로 이어질 것"이라며 정부의 즉각적이고 실질적인 정책 전환을 촉구했다.
이날 기자회견에는 각 지역 두부 제조 협동조합 이사장과 전무이사 등이 참석했다. 중소기업중앙회 부회장인 김석원 광주전남연식품공업협동조합 이사장을 비롯해 최선윤 강원특별자치도연식품협동조합 이사장, 이학환 경인서울콩가공협동조합 이사장, 이재표 대구경북연식품협동조합 이사장, 김홍교 대전세종충남대두가공업협동조합 이사장, 김은수 부산경남연식품공업협동조합 이사장 등이 참석했다.
tack@newspim.com