IBK기업은행, 유로머니 어워드서 '3관왕'

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 9일 유로머니 시상식서 3관왕을 했다
- 대한민국 최우수 중기금융과 디지털·ESG 은행을 받았다
- 중기금융 경쟁력과 디지털·ESG 성과를 인정받았다
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올해 글로벌 금융상 9개 부문 수상
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 글로벌 금융 전문지 유로머니가 주관하는 금융 시상식에서 중기금융을 비롯해 디지털과 ESG 경쟁력을 동시에 인정받았다.
IBK기업은행은 유로머니의 '어워즈 포 엑설런스(Awards for Excellence)'에서 대한민국 최우수 중기금융, 중소기업 디지털, ESG 은행 등 3개 부문을 수상했다고 9일 밝혔다.
이번 수상으로 기업은행은 중소기업 금융 분야의 시장 경쟁력뿐 아니라 디지털 전환과 지속가능금융에서도 글로벌 금융시장에서 성과를 인정받게 됐다.
기업은행은 역대 최고 수준의 중기금융 시장점유율을 기반으로 중소기업의 성장 단계에 맞춘 금융·비금융 지원을 이어온 점을 높이 평가받았다.
특히 'IBK상거래원스톱서비스' 등 중소기업을 위한 디지털 플랫폼을 구축하고, 기업 고객의 금융 편의성을 높인 점이 주요 수상 요인으로 꼽혔다.
ESG 분야에서는 중소기업을 대상으로 한 ESG 컨설팅과 관련 금융상품을 제공하며 기업의 지속가능경영 전환을 지원해 온 점이 평가에 반영됐다. AI 등 디지털 기술을 금융서비스에 접목하고 중소기업 지원 역량을 강화한 점도 수상 배경으로 작용했다.
장민영 IBK기업은행장은 "독보적인 중기금융 역량에 AI를 비롯한 디지털 혁신과 ESG 경영을 접목해 온 노력이 글로벌 무대에서 결실을 맺었다"며 "앞으로도 중소기업의 도약과 성장을 뒷받침하는 든든한 금융 파트너 역할을 이어가겠다"고 말했다.
한편 IBK기업은행은 올해 주요 글로벌 금융 어워드에서 중기금융 등을 포함해 총 9개 부문을 수상하며 국제 금융시장에서 경쟁력을 인정받고 있다.
peterbreak22@newspim.com