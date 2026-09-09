전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.09 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

제주서 인천·서울까지… 해병대, 76년 전 '승리의 진격로' 다시 잇는다

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 해병대가 9일 제주·인천·서울서 전승행사 시작했다
  • 해병대는 인천상륙작전 76주년 기념주간을 10일부터 운영했다
  • 서울수복 전승행사는 19일 열리고 승리의 진격로를 재조명했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2010년 이후 16년 만에 해병대가 인천상륙작전 전승기념행사 주관
9월 10~15일 인천상륙작전 76주년 기념주간… 맥아더 동상 헌화·재현공연
월미도~서울시청 태극기 봉송… 서울수복전 승리의 의미 되새긴다

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해병대가 제주 출정, 인천상륙작전, 서울수복작전으로 이어지는 6·25전쟁 당시의 '승리의 진격로'를 9월 한 달간 재조명한다. 해병대는 올해 인천상륙작전 전승기념행사를 2010년 이후 16년 만에 직접 주관하며, 상륙작전 주역으로서의 역사성과 위상을 부각할 계획이다.

해병대사령부는 9일 "'위대한 승리! 국민과 함께'를 주제로 지난달 29일부터 오는 19일까지 제주·인천·서울에서 전승 및 기념행사를 개최하고 있다"고 밝혔다. 행사는 6·25전쟁 당시 제주 출신 해병들의 출정에서 시작해 인천상륙작전, 연희고지·부평지구 전투, 서울수복작전으로 이어진 해병대의 전투사를 되짚는 방식으로 구성됐다.

2025년 9월 15일 인천내항에서 개최된 인천상륙작전 전승행사 중 진행된 인천상륙작전 재현행사에서 해병대 장병들이 KAAV와 함께 상륙작전을 재연하고 있다.[사진=해병대사령부] 2026.09.09 gomsi@newspim.com

행사의 출발점은 지난달 29~30일 제주시 일원에서 열린 '제26회 제주 해병대의 날'이었다. 제주 해병대의 날은 6·25전쟁 당시 재입대한 제주 출신 해병 3·4기 약 3000명이 1950년 9월 1일 산지항, 현재 제주항에서 출정한 역사를 기념하는 행사다. 당시 제주에서 출정한 해병들은 인천상륙작전에 투입된 뒤 연희고지전투와 부평지구전투, 서울수복작전에 참여했다.

올해 제주 행사는 해병혼탑 참배와 기념식, 호국음악회, 군악·의장대 시범, 군 장비 전시·체험 등으로 진행됐다. 해병 3·4기생은 국가보훈부의 '2026년 8월 이달의 6·25전쟁 영웅'으로도 선정됐다. 주일석 해병대사령관은 기념식에서 "해병 3·4기 선배 해병분들이 있었기에 오늘의 대한민국과 해병대가 존재할 수 있었다"며 선배 해병들의 희생과 헌신에 경의를 표했다.

지난 8월 30일 제주도 한라체육관에서 개최된 제26회 제주 해병대의 날 기념식에서 주일석 해병대사령관이 현애순 참전용사(해병 4기)에게 공로패를 전달하고 있다. [사진=해병대사령부] 2026.09.09 gomsi@newspim.com

해병대와 인천시는 오는 10일부터 15일까지를 '인천상륙작전 76주년 기념 주간'으로 운영한다. 핵심 행사는 11일 오후 7시 인천문화예술회관에서 열리는 해병대 군악대 정기연주회다. '승리의 파도를 넘어, 인천 그리고 해병대'를 주제로 군악대 연주와 의장 시범, 초청가수 공연, 인천시 어린이합창단 합동공연 등을 진행한다.

인천상륙작전 76주년 당일인 15일에는 오전 9시 30분 인천 자유공원에서 맥아더 장군 동상 헌화행사가 열린다. 이어 오전 10시 30분 인천 상상플랫폼에서는 전승기념행사가 개최된다. 참전국 소개, 전황보고 영상, 인천상륙작전 재현공연, 참전용사 회고사, 해병대사령관과 인천시장 등의 기념사·축사, 군악대 축하공연 등이 예정돼 있다.

해병대는 이날 오후 2시 30분 부평아트센터에서 '부평지구전투 전승기념 및 추모행사'도 개최한다. 인천상륙작전 직후 내륙으로 진격해 부평 일대를 확보한 해병대 전투부대의 전공을 기리고, 전투에서 전사한 장병들을 추모하는 자리다.

인천상륙작전은 1950년 9월 15일 유엔군과 국군이 인천 일대에 상륙해 북한군의 보급·지휘 축선을 위협하고 서울 탈환의 발판을 마련한 작전이다. 해병대는 당시 작전의 성공이 북한군의 공세를 차단하고 전쟁의 흐름을 바꾼 결정적 계기였다고 평가했다. 다만 보도자료의 '성공확률 5000대 1'이라는 표현은 역사적 수치라기보다 작전 당시의 높은 위험성을 강조하는 상징적 표현으로 해석할 필요가 있다.

2025년 9월 28일 서울시청 광장에서 개최된 서울수복작전 전승기념행사에서 주일석 해병대사령관이 참전용사를 행사장으로 모시고 있다.[사진=해병대사령부] 2026.09.09 gomsi@newspim.com

서울에서는 이미 지난 5일 서대문구 홍제천 폭포공원에서 연희고지전투 전승기념 및 추모식이 열렸다. 연희고지전투는 인천상륙 이후 서울로 진격하는 길목을 확보하기 위해 벌어진 전투로, 해병대는 이 전투를 서울수복작전의 전단계로 규정하고 있다.

서울수복작전 전승기념행사는 오는 19일 서울시청광장에서 열린다. 같은 날 새벽 4시부터 해병대전우회 회원과 한·미 해병대 현역 장병들은 인천 월미도에서 서울시청까지 태극기를 전달하는 봉송 릴레이를 진행한다. 봉송단은 오전 10시 30분 서울시청광장에서 열리는 전승기념행사에 태극기를 전달한다.

행사에서는 태극기 게양식, 참전국 소개, 포고문 낭독, 전황보고 영상 시청, 참전용사 회고사, 주요 내외빈 축사, 기념공연 등이 이어진다. 서울수복작전은 인천상륙작전 성공 뒤 국군과 유엔군, 한·미 해병대가 약 90일 만에 수도 서울을 탈환한 작전으로, 해병대는 이를 대한민국의 자유 회복과 국가 재건의 출발점으로 평가하고 있다.

11일 오후 7시 인천문화예술회관에서 개최되는 인천상륙작전 전승기념 해병대 군악대 정기연주회 포스터. [사진=해병대사령부] 2026.09.09 gomsi@newspim.com

문원욱 해병대사령부 인사근무처장은 "제주를 시작으로 인천과 서울로 이어진 승리의 길은 대한민국의 자유와 정의를 지켜낸 선배 해병과 참전용사들의 희생과 헌신의 역사"라며 "국민과 함께 위대한 승리를 기억하고 그 발자취를 되짚을 수 있도록 행사를 준비하고 있다"고 말했다. 

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
車보험 '8주룰' 10일부터 시행 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 자동차보험 경상환자의 장기치료 필요성을 별도로 심사하는 이른바 '8주룰' 시행이 하루 앞으로 다가왔다. 앞으로 자동차 사고로 타박상이나 염좌 등 가벼운 부상을 입은 환자가 8주를 넘겨 치료받으려면 양·한방 전문 의료인의 검토를 거쳐야 한다. 시행을 앞두고 운전자들 사이에서는 언제 발생한 사고부터 새 기준이 적용되는지, 8주가 지나면 치료가 중단되는 것인지 등을 두고 혼선이 예상된다. 8일 보험업계에 따르면 개정 자동차손해배상 보장법 시행령은 오는 10일부터 시행된다. 제도 적용 여부를 가르는 기준은 치료를 시작한 날짜나 8주가 도래하는 시점이 아닌 '사고 발생일'이다. 실제 첫 심사 대상은 9월 10일 사고 환자가 8주를 넘기는 11월 초부터 나올 전망이다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = [AI일러스트] 2026.09.08 yunyun@newspim.com 이에 따라 9일까지 발생한 사고로 치료 중인 환자는 치료기간이 8주를 넘어가더라도 기존 보상 절차를 따른다. 반면 새 제도 적용 대상인 상해등급 12~14급 경상환자가 8주를 넘겨 치료를 계속하려면 자동차손해배상진흥원(자배원)의 치료 필요성 검토를 받아야 한다. 당분간 사고일에 따라 서로 다른 보상 절차가 적용되는 과도기도 불가피하다. 9일 발생한 사고는 이후 치료기간이 8주를 넘겨도 새 심사 대상이 아니지만, 10일 사고부터는 새 기준을 적용받기 때문이다. 사고 후 8주가 지났다고 해서 치료비 지급이 자동으로 중단되는 것은 아니다. 환자가 진단서 등 필요한 자료를 제출하면 보험회사나 자동차공제조합이 자배원에 검토를 요청한다. 자배원은 전문 의료인의 판단을 거쳐 결과를 환자와 보험사 등에 통보하고, 치료 필요성이 인정되면 자동차보험으로 치료를 계속 받을 수 있다. 검토 결과에 이의가 있을 경우 공제분쟁조정분과위원회를 통해 한 차례 더 전문 의료인의 심의를 받을 수 있다. 환자가 직접 신청하거나 보험회사 등을 통해 신청하는 방식 모두 가능하다. 고속도로 모습 [사진=뉴스핌DB] 심사 대상도 모든 경상환자는 아니다. 상해등급 12~14급 가운데 척추 염좌, 팔다리 관절의 근육·힘줄 단순 염좌, 흉부 타박상, 손발가락 관절 염좌, 팔다리의 단순 타박상 등이 대상이다. 임산부와 만 7세 이하 영유아는 별도 검토 없이 치료를 계속 받을 수 있다. 환자의 비용 부담을 줄이기 위한 장치도 마련됐다. 진단서 등 검토 서류 발급 비용과 심사가 끝날 때까지의 치료비는 보험회사와 공제조합이 부담한다. 검토가 지연되더라도 해당 기간의 치료비를 환자에게 부담시키지 않는다. 자배원은 의과·한의과 전문의 약 200명을 심사위원으로 위촉해 장기치료 필요성을 판단할 계획이다. 종합병원 근무 경력 등 일정 요건을 갖춘 의료진을 중심으로 심사 인력을 구성한다. 당국은 환자가 제도를 알지 못해 필요한 절차를 놓치는 것을 막기 위해 안내 체계도 강화했다. 금융감독원은 보험 가입·갱신 단계에서 새 보상 절차를 알리고, 사고 접수 직후에 이어 치료 3~4주차와 6~7주차에도 관련 내용을 다시 안내하도록 보험사 절차를 정비했다. 정부가 8주 초과 장기치료에 별도 검토 절차를 도입한 것은 경상환자 수는 줄어든 반면 치료비는 빠르게 늘고 있다는 판단에서다. 국토부에 따르면 자동차보험 경상환자는 2019년 155만4000명에서 2024년 148만8000명으로 감소했지만 같은 기간 치료비는 1조원에서 1조4100억원으로 늘었다. 연평균 증가율은 7.0%다. 제도 효과가 실제 보험금 지급이나 손해율에 반영되기까지는 시간이 필요할 것으로 보인다. 첫 심사가 11월부터 시작되는 데다 기존 사고 환자는 이전 보상 체계를 적용받아 올해 안에는 제도 효과가 제한적으로 나타날 가능성이 크다. 보험업계 관계자는 "시행 초기에는 기존 사고 환자와 새 제도 적용 환자를 사고일 기준으로 구분해 관리해야 하는 만큼 사실상 두 개의 보상 체계가 동시에 운영된다"며 "첫 심사가 시작되는 11월 이후부터 실제 심사 건수와 치료기간 변화 등을 지켜봐야 제도 효과를 판단할 수 있을 것"이라고 말했다.   yunyun@newspim.com 2026-09-09 06:00
사진
메타, 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 메타플랫폼스가 8일(현지시간) 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 공개했다. 질문에 답하는 데 그치지 않고 사용자를 대신해 실제로 일을 처리하는 서비스다. 뮤즈는 이메일 발송이나 여행 예약 같은 개별 작업은 물론 장기 목표를 계획으로 바꾸는 작업까지 맡는다. 사용자가 목표를 알려주면 맞춤형 계획을 세우고 시간과 자원을 조율한 뒤 스스로 진행한다. 브라우저를 열어 양식을 채우고 사용자를 대신해 협상도 한다. 메타는 자사 최신 모델 '뮤즈 스파크'가 이 서비스를 구동한다고 밝혔다. 실제 업무를 수행하는 에이전트 작업을 위해 만든 모델이라는 설명이다. 시간이 걸리는 작업은 앱을 닫은 뒤에도 이어진다. 상황이 바뀌거나 승인이 필요할 때 다시 사용자를 찾는다. 이메일을 보내거나 결제를 하기 전이 그런 경우다. 메타는 사용 사례로 차를 더 비싸게 파는 일과 요금을 낮추는 일, 일정 변화에 맞춰 운동 계획을 조정하는 일 등을 들었다. 결제는 스트라이프가 만든 링크(Link)로 할 수 있다. 뮤즈는 링크의 구매 보호를 적용받는 첫 AI 에이전트다. 파손이나 분실, 가격 하락, 무료 반품 등이 대상이다. 링크의 에이전트용 지갑은 일회용 카드를 만들어내 실제 카드 정보가 노출되지 않도록 한다. 쇼피파이의 간편결제 숍페이도 결제 수단으로 추가된다. 비밀번호 관리 서비스 1패스워드와도 연동해 이용자가 이미 쓰고 있는 로그인 정보를 뮤즈가 활용할 수 있게 할 계획이다. 뮤즈 구동 화면.[사진=메타플랫폼스]  2026.09.09 mj72284@newspim.com 메타는 뮤즈의 보안 구조를 강조했다. 뮤즈는 '뮤즈 시큐어 VM'이라는 전용 가상머신에서 돌아간다. 클라우드에 있는 독립된 컴퓨터로, 다른 사용자의 에이전트가 접근할 수 없도록 분리돼 있다. 사용자가 연결한 서비스의 데이터와 인증 정보도 이곳에 저장된다. 같은 장치 안에는 '센티널'이라는 별도 감시 에이전트가 시스템 수준에서 분리돼 작동한다. 센티널이 승인하지 않으면 뮤즈가 하는 어떤 작업도 인터넷에 닿지 않는다. 필요할 때는 사용자에게 허락을 구한다. 뮤즈는 사용자의 비밀번호와 결제 수단을 볼 수 없다. 사용자가 제공한 인증 정보는 보안 저장소에 들어가며, 뮤즈는 내용을 보지 않고 사용만 한다. 사용자가 브라우저에 직접 입력한 비밀번호도 마찬가지다. 이메일 발송이나 구매처럼 민감한 작업 전에는 반드시 사용자에게 확인을 받는다. 수행한 작업과 계획 중인 작업의 전체 기록도 보여준다. 연결할 앱과 권한 범위는 사용자가 정한다. 이메일이라면 읽기만 허용할지 대신 보내는 것까지 허용할지 고를 수 있다. 권한 변경이나 연결 해제도 언제든 가능하다. 메타는 사용자가 자사 AI 모델 학습에 대화 내용을 쓰지 않도록 거부할 수 있으며, 뮤즈의 대화나 가상머신 안의 데이터를 광고 시스템과 공유하지 않는다고 밝혔다. 기억한 내용도 사용자가 잊으라고 지시할 수 있다. 메타는 올해 안에 '뮤즈 컨피덴셜 VM'을 내놓을 계획이다. 가상머신 전체를 사용자만 가진 열쇠로 암호화해 메타조차 접근할 수 없도록 하는 방식이다. 뮤즈는 미국에서 iOS와 안드로이드, 웹사이트(muse.ai)를 통해 순차 공개된다. AI 스마트 글래스에도 곧 적용된다. 대부분의 기능은 무료이며 더 많은 작업을 원하는 사용자를 위한 구독제도 마련됐다.   mj72284@newspim.com 2026-09-09 04:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동