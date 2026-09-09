지방정부 AI 혁신 한자리에…재난전파 10분→10초로 단축

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행안부, 10일 제주서 지역정보화 우수사례 발표대회

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI)을 활용해 재난 상황 전파 시간을 10분에서 10초로 줄이고 반복적인 행정업무를 자동화하는 등 지방정부 공무원들이 직접 개발한 AI 행정혁신 사례가 한자리에 모인다.

행정안전부는 오는 10일 제주특별자치도에서 '제43회 지역정보화(지방정부 AI) 우수사례 발표대회'를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 대회에는 전국 15개 시·도가 발굴한 AI 활용 사례가 출품됐으며, 사전 심사를 거쳐 8개 우수사례가 본선에 진출했다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

특히 올해는 현장 업무를 잘 아는 공무원들이 생성형 AI와 '바이브 코딩(Vibe coding)'을 활용해 업무용 프로그램과 기능을 직접 개발하고 실제 행정에 적용한 사례가 다수 포함됐다.

세종특별자치시는 AI를 재난 대응에 적용한 '세종 SIREN'을 자체 개발했다. 재난 발생 시 담당자가 직접 처리해야 했던 재난유형 분류와 전파 대상 선정, 상황전파 문안 작성 등을 AI로 자동화했다.

이를 통해 상황 접수부터 전파까지 건당 평균 10분 이상 걸리던 시간을 약 10초로 단축했다. 발생 위치와 위험정보도 지도에 시각화해 재난 현장에서 신속한 상황 판단과 의사결정을 지원하도록 했다.

경남 김해시는 '김해AI 혁신 플랫폼'과 6종의 AI 에이전트를 자체 구축했다. 공간정보를 자연어로 분석하고 당직 업무를 지원하는 AI 비서, 각종 계획 관리 기능 등을 개발해 반복 업무를 줄였다. 개발한 모델과 소스코드는 다른 지방정부에도 공개해 공동 활용을 지원하고 있다.

부산광역시는 생성형 AI 기반 행정업무 플랫폼인 'AI부기주무관'을 구축했다. 질의응답과 문서 초안 작성, 예산 업무 지원, 문서 공동편집 등 14종의 행정업무 지원 서비스를 제공한다.

행정자료를 기반으로 답변과 출처를 제시하는 검색증강생성(RAG) 기술도 적용해 생성형 AI 답변의 오류 가능성을 낮추고 신뢰도를 높였다.

전북특별자치도는 외부 상용 AI 서비스에 의존하지 않고 생성형 AI인 '전북AI'를 직접 개발했다. 민감한 행정정보를 내부에서 처리하면서 보고서 작성과 업무편람 질의응답 등 30여 종의 기능을 제공한다. 직원들이 바이브 코딩을 활용해 각 부서에 필요한 기능을 직접 기획·개발하는 방식으로 활용 범위도 확대하고 있다.

정부도 공공행정 분야 AI 전환을 위한 실무 인재 양성을 지원하고 있다. 지난해 9월 'AI챔피언' 교육과정을 본격 도입한 데 이어 올해 7월부터는 'AI 정부 실험실'을 통해 바이브 코딩과 AI 코딩도구, 개방 데이터, 공공 API 등을 활용한 시제품 개발·검증 환경을 제공하고 있다.

이번 대회 본선에서는 8개 지방정부가 AI를 활용한 업무혁신 사례와 성과를 발표한다. 외부 전문가 평가 70점과 현장 참가자 투표 30점을 합산해 순위를 결정한다.

우수사례에는 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부 장관상 6점이 각각 수여된다.

황규철 행안부 인공지능정부실장은 "이번 발표대회는 지방정부 공무원들이 AI를 활용해 현장의 문제를 직접 해결하고 일하는 방식을 바꾸어 나가는 사례를 공유하는 자리이다"라며 "앞으로도 현장의 자율적인 AI 실험은 과감히 지원하고, 검증된 우수 사례는 안전한 보안·관리 체계 아래 범정부적으로 공유·확산될 수 있도록 기반을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com