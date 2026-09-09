IPARK현대산업개발, 홈페이지 전면 개편...종합 디벨로퍼 경쟁력 강조

AI 핵심 요약beta
- IPARK현대산업개발이 9일 홈페이지를 공식 개편했다.
- 종합 디벨로퍼 경쟁력과 사업 성과를 전면에 강조했다.
- 메뉴 단순화와 UI·UX 개선으로 접근성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
메뉴 체계 단순화·직관적인 UI 적용
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = IPARK현대산업개발이 9일 홈페이지를 공식 개편했다.
이번 개편은 도시 기획, 개발, 시공, 운영 등 종합 디벨로퍼로서 IPARK현대산업개발 경쟁력을 강조하고, 고객과 임직원이 주요 정보를 쉽고 편리하게 확인하는 데 중점을 뒀다.
개편된 홈페이지에는 IPARK현대산업개발의 경쟁력과 사업 성과를 보여주기 위해 주요 랜드마크와 복합 개발 프로젝트를 전면에 배치했다.
홈페이지 디자인과 콘텐츠는 사람들의 일상과 따뜻한 스타일을 고화질 이미지로 담아내 IPARK현대산업개발이 지향하는 사람 중심 시선과 라이프스타일 가치를 강조했다.
텍스트 중심 정보 나열에서 벗어나 고화질 마스터피스 이미지와 감각적인 비주얼 인터랙티브 인터페이스도 적용했다. 사용자들이 IPARK현대산업개발 브랜드와 사업을 몰입감 있게 경험할 수 있도록 구성했다.
중복된 정보를 재정리하고 메뉴 체계를 단순화해 사용자들이 핵심 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 만들었다. 직관적인 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)을 적용해 이용자 정보 접근성과 탐색 편의성도 높였다.
IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 홈페이지 리뉴얼은 도시와 삶의 미래 비전을 현실화하는 구현자로서 우리가 만들어 가는 도시와 공간, 그 안의 삶을 선명하게 전달하기 위해 진행했다"며 "앞으로도 고객과 임직원이 IPARK현대산업개발의 사업과 브랜드를 더욱 쉽고 직관적으로 이해할 수 있도록 디지털 소통을 강화해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com