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'신발 덕후 고3'이 세운 무신사…20년 만에 10조 IPO 도전하는 조만호

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  • 조만호 무신사 총괄대표가 2024년 5월 재계 환담에 참석했다.
  • 무신사는 커뮤니티로 출발해 거래액 1조원을 넘긴 플랫폼이 됐다.
  • 조 대표는 2024년 복귀해 체제 개편과 IPO 준비를 이끌고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국빈 방한 행사에 참석한 조만호 대표의 디테일
로고리스 전략으로 브랜드 인지도가 낮은 상황에서의 고민
무신사, 기업 가치 10조 원 목표로 IPO 도전 예정

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 2024년 5월 서울 소공동 롯데호텔. 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령의 국빈 방한에 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 재계 총수들이 잇따라 호텔로 들어섰다. 이날 환담에는 하이브 방시혁 의장, 엔씨소프트 김택진 대표 등도 자리했다. 그리고 무탠다드(무신사 스탠다드) 수트와 넥타이 차림의 조만호(43) 무신사 총괄대표도 있었다. 국내 패션·이커머스 플랫폼 기업 중에서는 무신사가 유일하게 초청받은 자리였다.

창업 20년 만에 10조 IPO에 도전하는 조만호 무신사 총괄대표. [사진= 무신사]

이날 조만호 대표는 고민을 하나 안고 행사장으로 향했다. 무신사 스탠다드는 옷에 브랜드 로고를 넣지 않는 이른바 '로고리스' 전략을 앞세운 브랜드다 보니, 정작 매장에 브랜드가 드러나는 쇼핑백이 마땅치 않았던 것이다. 삼성, SK, CJ 같은 대기업 총수들 옆에서 상대적으로 인지도가 낮은 플랫폼 스타트업 대표라는 위치를 의식한 조 대표는 인근 오프라인 매장에 직접 들러 쇼핑백을 챙겨 행사장에 들어섰다. 조 대표가 기지를 발휘해 떠올린 '브랜드 마케팅' 전략이다.

이 장면은 그로부터 약 20여 년 전, 고등학교 3학년이던 조 대표가 나이키 한정판 스니커즈 사진과 정보를 나누기 위해 만든 인터넷 커뮤니티가 어떻게 여기까지 왔는지를 압축해서 보여준다. 2001년 인터넷 커뮤니티 '프리챌'에 개설된 '무진장 신발 사진이 많은 곳'은 판매나 수익을 염두에 둔 사업이 아니라 순수한 취미 공간이었다. 서버 운영비가 부족해지자 조만호 대표는 등록금 목적으로 모아둔 비상금을 털어넣고, 아끼던 스니커즈까지 중고로 팔아 커뮤니티를 유지했다는 일화는 훗날 당시 거래 상대방의 인증 글을 통해 다시 화제가 되기도 했다.

이 커뮤니티 이름이 줄어 '무신사(MUSINSA)'가 됐다. 2003년 독립 웹사이트로 분리되고 2005년에는 웹 매거진 '무신사 매거진'이 만들어지면서, 회원들이 자발적으로 착장 사진과 브랜드 리뷰를 쌓아 올리는 '스트리트 패션의 백과사전'으로 진화했다. 이 시기 무신사 매거진은 국내외 브랜드의 신제품을 소개하는 일종의 홍보대행 역할도 맡았는데, 2010년대 초반에는 일본 브랜드 유니클로의 신제품이 소개된 적도 있었다. 2009년에는 입점 브랜드와 제휴해 직접 상품을 파는 편집숍 '무신사 스토어'를 열며 본격적인 커머스 사업에 뛰어들었다. 이 스토어를 만든 배경에는 신진 디자이너들이 비용 문제로 백화점 등 오프라인 유통에 입점하지 못해 사업을 접는 사례가 많았던 데 대한 안타까움, 그리고 온라인 패션 구매에 대한 소비자 불신을 정품 신뢰로 극복하겠다는 두 가지 생각이 함께 있었다.

2024년 파리 올림픽 개폐회식때 국가대표팀 단복으로 직접 제작한 무신사 스탠다드 단복. [사진= 무신사]

무신사의 성장과 함께 10~20대를 중심으로 디자이너 브랜드가 가파르게 성장했다. 젊은 고객의 방문을 확대하고 싶은 오프라인 유통사의 니즈가 맞아떨어지며 신진 디자이너 브랜드들의 오프라인 진출이 가속화됐다. 실제로 최근 국내 3대 백화점 그룹에서 전략적으로 'MZ세대'를 타깃으로 신규 입점시키는 패션 브랜드의 대부분이 기존에 무신사에 입점하면서 유명세를 탄 곳들이다.

사업과 학업을 병행하다 보니 단국대 패션디자인학과 졸업까지는 10년이 걸렸다. 2012년 졸업과 함께 운영법인 '(주)그랩'을 설립했고 2018년 4월 대표이사에 올랐다. 이듬해 회사명을 무신사로 바꾸며 사명과 서비스명을 일치시켰다. 무신사 스토어 거래액은 2013년 100억 원에서 7년 만에 120배로 불어나 2020년 1조 2000억 원을 기록하며 국내 패션 플랫폼의 유니콘으로 자리매김했다.

순탄한 길만은 아니었다. 조 대표는 2021년 특정 고객 대상 쿠폰 발행과 이벤트 이미지를 둘러싼 논란이 불거지자 대표이사직에서 물러났다. 당시 그는 임직원들에게 보낸 이메일에서 "무신사 운영의 최종 책임자로서 결자해지를 위해 책임을 지고 대표의 자리에서 물러나는 것이 도리라고 생각했다"고 밝혔다. 이후 개인 지분 일부를 순차적으로 매각해 확보한 약 500억 원을 신생 브랜드 초기 투자를 위한 패션펀드에 출자하겠다는 계획도 내놨다. 조 대표가 이사회 의장으로 물러나 있던 3년간은 2018년 합류한 한문일 대표가 대규모 투자 유치와 신사업 발굴을 이끌었고, 2021년부터는 구글·아마존을 거친 박준모 대표가 29CM를 맡아 별도 성장을 이끌었다.

2024년 3월 총괄 대표로 경영에 복귀한 조 대표의 첫 행보는 나이키의 무신사 입점이었다. 2001년 나이키 스니커즈를 좋아하던 고등학생이 만든 커뮤니티에, 20여 년 만에 나이키 본사가 직접 입점하며 관계가 뒤바뀐 셈이다. 복귀 첫해인 2024년 무신사는 연간 매출 1조 원을 처음 넘어섰고 영업이익도 흑자로 전환했다.

경영 체제는 지난해 다시 한 번 바뀌었다. 무신사는 지난해 12월 재무·법무·홍보·인사 등 사업지원을 총괄할 신임 대표로 조남성 대표를 선임하고, 올해 1월부터 사업 부문과 사업지원 부문을 나눈 2인 각자 대표 체제와 함께 C레벨 책임 경영제를 도입했다. 이때 신설된 직책 목록이 흥미롭다. 커머스·브랜드·글로벌·기술을 담당하는 CCO, CBO, CGO, CTO가 새로 생겼고, 조만호 대표 본인은 CEO이면서 동시에 CDeO, 즉 '최고 디테일 책임자'라는 직책을 겸임하기로 한 것이다.

무신사 메가스토어 성수점 외관. 지하 1~4층의 2000평 규모로 성수동 최대 규모 패션/뷰티 오프라인 매장이다. [사진= 무신사]

각 사업 영역의 유기적 결합을 조율하는 역할인데, 유통업계에서는 상품 기획부터 디자인, 생산, 유통까지 직접 겪어 본 조 대표 특유의 감각을 조직 안에 공식적으로 새겨 넣은 사례로 보고 있다. 실제로 조 대표는 경영학이나 마케팅을 공부한 다른 이커머스 플랫폼 창업자들과 달리 패션디자인을 전공한 '실무형' 리더로 꼽힌다. 무신사 안팎에서는 그를 '만호 형'이라는 애칭으로 부를 만큼 친숙한 이미지도 자리 잡았다.

현재 조 대표는 무신사 지분 52%를 보유한 최대주주다. '판매는 덤이고 먼저 공감부터 얻자'던 창업 초기 철학은 지금도 이어지는 모습이다. 무신사 스탠다드의 오프라인 매장 확대, 온누리약국과 손잡은 뷰티 카테고리 진출은 상품 판매보다 고객의 신뢰와 경험을 먼저 쌓는다는 오랜 방식이 패션을 넘어 다른 영역으로 확장된 결과로 볼 수 있다.

취미로 시작한 온라인 커뮤니티가 20여 년 만에 유가증권시장의 최대 패션 플랫폼 기업 공개로 이어지고 있다. 무신사의 기업 가치는 8조~10조 원 수준으로 추산된다. 삼성과 SK 총수들 사이에서 직접 쇼핑백을 챙겨 존재감을 남겼던 그 디테일이, 조 대표가 지금 회사 안에서 공식 직책으로 삼고 있는 바로 그 '디테일'이라는 점은 우연이 아닐 것이다.

fineview@newspim.com

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車보험 '8주룰' 10일부터 시행 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 자동차보험 경상환자의 장기치료 필요성을 별도로 심사하는 이른바 '8주룰' 시행이 하루 앞으로 다가왔다. 앞으로 자동차 사고로 타박상이나 염좌 등 가벼운 부상을 입은 환자가 8주를 넘겨 치료받으려면 양·한방 전문 의료인의 검토를 거쳐야 한다. 시행을 앞두고 운전자들 사이에서는 언제 발생한 사고부터 새 기준이 적용되는지, 8주가 지나면 치료가 중단되는 것인지 등을 두고 혼선이 예상된다. 8일 보험업계에 따르면 개정 자동차손해배상 보장법 시행령은 오는 10일부터 시행된다. 제도 적용 여부를 가르는 기준은 치료를 시작한 날짜나 8주가 도래하는 시점이 아닌 '사고 발생일'이다. 실제 첫 심사 대상은 9월 10일 사고 환자가 8주를 넘기는 11월 초부터 나올 전망이다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = [AI일러스트] 2026.09.08 yunyun@newspim.com 이에 따라 9일까지 발생한 사고로 치료 중인 환자는 치료기간이 8주를 넘어가더라도 기존 보상 절차를 따른다. 반면 새 제도 적용 대상인 상해등급 12~14급 경상환자가 8주를 넘겨 치료를 계속하려면 자동차손해배상진흥원(자배원)의 치료 필요성 검토를 받아야 한다. 당분간 사고일에 따라 서로 다른 보상 절차가 적용되는 과도기도 불가피하다. 9일 발생한 사고는 이후 치료기간이 8주를 넘겨도 새 심사 대상이 아니지만, 10일 사고부터는 새 기준을 적용받기 때문이다. 사고 후 8주가 지났다고 해서 치료비 지급이 자동으로 중단되는 것은 아니다. 환자가 진단서 등 필요한 자료를 제출하면 보험회사나 자동차공제조합이 자배원에 검토를 요청한다. 자배원은 전문 의료인의 판단을 거쳐 결과를 환자와 보험사 등에 통보하고, 치료 필요성이 인정되면 자동차보험으로 치료를 계속 받을 수 있다. 검토 결과에 이의가 있을 경우 공제분쟁조정분과위원회를 통해 한 차례 더 전문 의료인의 심의를 받을 수 있다. 환자가 직접 신청하거나 보험회사 등을 통해 신청하는 방식 모두 가능하다. 고속도로 모습 [사진=뉴스핌DB] 심사 대상도 모든 경상환자는 아니다. 상해등급 12~14급 가운데 척추 염좌, 팔다리 관절의 근육·힘줄 단순 염좌, 흉부 타박상, 손발가락 관절 염좌, 팔다리의 단순 타박상 등이 대상이다. 임산부와 만 7세 이하 영유아는 별도 검토 없이 치료를 계속 받을 수 있다. 환자의 비용 부담을 줄이기 위한 장치도 마련됐다. 진단서 등 검토 서류 발급 비용과 심사가 끝날 때까지의 치료비는 보험회사와 공제조합이 부담한다. 검토가 지연되더라도 해당 기간의 치료비를 환자에게 부담시키지 않는다. 자배원은 의과·한의과 전문의 약 200명을 심사위원으로 위촉해 장기치료 필요성을 판단할 계획이다. 종합병원 근무 경력 등 일정 요건을 갖춘 의료진을 중심으로 심사 인력을 구성한다. 당국은 환자가 제도를 알지 못해 필요한 절차를 놓치는 것을 막기 위해 안내 체계도 강화했다. 금융감독원은 보험 가입·갱신 단계에서 새 보상 절차를 알리고, 사고 접수 직후에 이어 치료 3~4주차와 6~7주차에도 관련 내용을 다시 안내하도록 보험사 절차를 정비했다. 정부가 8주 초과 장기치료에 별도 검토 절차를 도입한 것은 경상환자 수는 줄어든 반면 치료비는 빠르게 늘고 있다는 판단에서다. 국토부에 따르면 자동차보험 경상환자는 2019년 155만4000명에서 2024년 148만8000명으로 감소했지만 같은 기간 치료비는 1조원에서 1조4100억원으로 늘었다. 연평균 증가율은 7.0%다. 제도 효과가 실제 보험금 지급이나 손해율에 반영되기까지는 시간이 필요할 것으로 보인다. 첫 심사가 11월부터 시작되는 데다 기존 사고 환자는 이전 보상 체계를 적용받아 올해 안에는 제도 효과가 제한적으로 나타날 가능성이 크다. 보험업계 관계자는 "시행 초기에는 기존 사고 환자와 새 제도 적용 환자를 사고일 기준으로 구분해 관리해야 하는 만큼 사실상 두 개의 보상 체계가 동시에 운영된다"며 "첫 심사가 시작되는 11월 이후부터 실제 심사 건수와 치료기간 변화 등을 지켜봐야 제도 효과를 판단할 수 있을 것"이라고 말했다.   yunyun@newspim.com 2026-09-09 06:00
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메타, 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 메타플랫폼스가 8일(현지시간) 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'를 공개했다. 질문에 답하는 데 그치지 않고 사용자를 대신해 실제로 일을 처리하는 서비스다. 뮤즈는 이메일 발송이나 여행 예약 같은 개별 작업은 물론 장기 목표를 계획으로 바꾸는 작업까지 맡는다. 사용자가 목표를 알려주면 맞춤형 계획을 세우고 시간과 자원을 조율한 뒤 스스로 진행한다. 브라우저를 열어 양식을 채우고 사용자를 대신해 협상도 한다. 메타는 자사 최신 모델 '뮤즈 스파크'가 이 서비스를 구동한다고 밝혔다. 실제 업무를 수행하는 에이전트 작업을 위해 만든 모델이라는 설명이다. 시간이 걸리는 작업은 앱을 닫은 뒤에도 이어진다. 상황이 바뀌거나 승인이 필요할 때 다시 사용자를 찾는다. 이메일을 보내거나 결제를 하기 전이 그런 경우다. 메타는 사용 사례로 차를 더 비싸게 파는 일과 요금을 낮추는 일, 일정 변화에 맞춰 운동 계획을 조정하는 일 등을 들었다. 결제는 스트라이프가 만든 링크(Link)로 할 수 있다. 뮤즈는 링크의 구매 보호를 적용받는 첫 AI 에이전트다. 파손이나 분실, 가격 하락, 무료 반품 등이 대상이다. 링크의 에이전트용 지갑은 일회용 카드를 만들어내 실제 카드 정보가 노출되지 않도록 한다. 쇼피파이의 간편결제 숍페이도 결제 수단으로 추가된다. 비밀번호 관리 서비스 1패스워드와도 연동해 이용자가 이미 쓰고 있는 로그인 정보를 뮤즈가 활용할 수 있게 할 계획이다. 뮤즈 구동 화면.[사진=메타플랫폼스]  2026.09.09 mj72284@newspim.com 메타는 뮤즈의 보안 구조를 강조했다. 뮤즈는 '뮤즈 시큐어 VM'이라는 전용 가상머신에서 돌아간다. 클라우드에 있는 독립된 컴퓨터로, 다른 사용자의 에이전트가 접근할 수 없도록 분리돼 있다. 사용자가 연결한 서비스의 데이터와 인증 정보도 이곳에 저장된다. 같은 장치 안에는 '센티널'이라는 별도 감시 에이전트가 시스템 수준에서 분리돼 작동한다. 센티널이 승인하지 않으면 뮤즈가 하는 어떤 작업도 인터넷에 닿지 않는다. 필요할 때는 사용자에게 허락을 구한다. 뮤즈는 사용자의 비밀번호와 결제 수단을 볼 수 없다. 사용자가 제공한 인증 정보는 보안 저장소에 들어가며, 뮤즈는 내용을 보지 않고 사용만 한다. 사용자가 브라우저에 직접 입력한 비밀번호도 마찬가지다. 이메일 발송이나 구매처럼 민감한 작업 전에는 반드시 사용자에게 확인을 받는다. 수행한 작업과 계획 중인 작업의 전체 기록도 보여준다. 연결할 앱과 권한 범위는 사용자가 정한다. 이메일이라면 읽기만 허용할지 대신 보내는 것까지 허용할지 고를 수 있다. 권한 변경이나 연결 해제도 언제든 가능하다. 메타는 사용자가 자사 AI 모델 학습에 대화 내용을 쓰지 않도록 거부할 수 있으며, 뮤즈의 대화나 가상머신 안의 데이터를 광고 시스템과 공유하지 않는다고 밝혔다. 기억한 내용도 사용자가 잊으라고 지시할 수 있다. 메타는 올해 안에 '뮤즈 컨피덴셜 VM'을 내놓을 계획이다. 가상머신 전체를 사용자만 가진 열쇠로 암호화해 메타조차 접근할 수 없도록 하는 방식이다. 뮤즈는 미국에서 iOS와 안드로이드, 웹사이트(muse.ai)를 통해 순차 공개된다. AI 스마트 글래스에도 곧 적용된다. 대부분의 기능은 무료이며 더 많은 작업을 원하는 사용자를 위한 구독제도 마련됐다.   mj72284@newspim.com 2026-09-09 04:21

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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