"인재 검증 더 쉽고 정교하게"…인크루트, AI 인성검사 V2 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 인크루트가 9일 AI 인성검사 V2를 리뉴얼했다
- 누적 응시 데이터로 채용 특화 규준을 재정비했다
- 리포트 4단계 개편하고 기업 프로모션도 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인사담당자 동선 고려한 4단계 리포트 개편
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = HR(인적자원 관리)테크 기업 인크루트는 인사담당자의 업무 효율성을 높이고 정교한 인재 선별을 돕기 위해 'AI 인성검사(AI PnA)'를 리뉴얼했다고 9일 밝혔다.
인크루트의 리크루팅 소프트웨어 '인크루트웍스'의 인재검증솔루션 'Assess(어세스)' 검사 도구인 AI PnA는 조직과 직무에 필수적인 역량을 선별 측정해 적합한 지원자를 선발하도록 돕는 솔루션이다.
이번에 새롭게 선보인 'AI PnA V2'는 그동안 축적된 누적 응시 데이터를 바탕으로 채용에 특화된 최신 규준으로 재정비됐다. 특히 실제 채용 대상자와 유사한 구직자 중심의 규준을 적용해, 채용 현장에서 지원자의 상대적 위치와 역량 수준을 한층 현실적이고 정교하게 해석할 수 있도록 리포트 구조를 고도화했다.
결과 리포트는 인사담당자의 실무 편의성과 가독성을 극대화하는 데 중점을 뒀다. 채용 시 인성검사 결과를 검토하는 실제 업무 흐름을 반영해 ▲기본 업무유형 파악 ▲조직 적합성 결과 ▲부적응 및 반생산적 행동 점검 ▲직무 수행 특성 확인 등 총 4단계 구조로 개편했다.
신속한 의사결정을 위한 '요약 버전'과 심층 분석용 'Full 버전'을 구분해 제공하며, 주의 및 위험 판정 항목에는 응답 대표 예시와 맞춤형 면접 질문을 함께 수록해 후속 면접 활용도를 높였다.
인크루트는 이번 리뉴얼을 기념해 기업 고객 대상 프로모션을 진행한다. 사전 예약 참여 기업에는 'AI PnA V2' 90% 할인 쿠폰을 발급하며, 무료 체험을 신청한 기업에는 한 달간 사용 가능한 체험권 10건을 즉시 지급한다.
서미영 인크루트 대표는 "급변하는 채용 시장에서 인사 담당자들이 인재 평가에 소요하는 리소스를 줄이고, 보다 정교한 채용 결정을 내릴 수 있도록 AI 인성검사의 전면 리뉴얼에 나섰다"며 "많은 기업들이 이번 리뉴얼과 프로모션을 통해 한층 진화한 AI 인성검사를 경험하고 최적의 인재를 발굴하길 바란다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com