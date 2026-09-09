청와대 '대미 투자 송금 임박' 보도에 "미국과 긴밀 협의 중"

AI 핵심 요약beta
- 청와대가 9일 대미 투자 송금 보도를 확인할 수 없다고 했다.
- 청와대는 투자처와 발표 시점, 규모를 미국과 협의 중이라 했다.
- 정부는 3500억달러 투자 약속 속 1호 사업을 검토 중이라 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 9일 정부가 한미 관세 협상에 따른 대미 투자금을 이달 중 처음으로 송금할 것이라는 보도에 "구체적 투자처와 발표 시점, 규모는 확인해 드릴 수 없다"고 밝혔다.
청와대는 이날 언론 공지를 통해 "투자 후보군과 관련해 미국 측과 긴밀히 협의하고 있다"며 이같이 말했다.
청와대는 "한미 간 논의가 진행 중인 상황"이라며 "국익을 고려해 보도에 신중을 기해달라"고 요청했다.
일부 언론은 정부가 오는 18일 대미 투자 프로젝트 추진 계획을 발표한다고 보도했다. 오는 29∼30일쯤 첫 투자금을 미국에 보낼 계획이라고 했다.
한국은 지난해 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 총 3500억 달러(470조원) 규모의 투자를 미국에 약속한 바 있다. 조선 협력에 1500억 달러, 전략적 투자 2000억 달러를 약속했다.
현재 대미 투자 1호는 엔시날 가스복합화력발전소 건설 사업이 유력하게 거론된다. 여기에 약 220억 달러(30조원)가 투자될 것으로 보인다.
pcjay@newspim.com