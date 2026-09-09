세라젬, 'K-ICT WEEK in BUSAN 2026' 참가…헬스케어 체험 공간 운영

AI 핵심 요약beta
- 세라젬이 9일 부산 벡스코 행사에 참가했다
- 세라젬은 AX 라운지에 헬스케어 체험존을 마련했다
- 세라젬은 에이지테크 포럼서 협력 기회를 모색했다
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부산시 에이지테크 실증거점 사업 후원 지속
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬은 오는 11일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 미래선도기술 전시회 'K-ICT WEEK in BUSAN 2026'에 참가해 헬스케어 체험공간을 운영한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 부산광역시, 과학기술정보통신부, 부산광역시교육청이 공동 주최하며 'AX(인공지능 전환) 웨이브 인 부산'을 슬로건으로 진행된다. 주관기관인 부산정보산업진흥원(BIPA)은 에이지테크(Age-Tech) 기업을 모아 관련 기술을 소개하고 바이어 교류를 돕는 '에이지테크 공동관'을 운영한다.
세라젬은 전시회 내 AX 라운지에 체험존을 마련하고 에이지테크와 연계한 최신 헬스케어 솔루션을 소개한다. 현장에는 대표 척추 관리 의료기기인 '마스터 V9'과 '마스터 V7', 프리미엄 안마의자 '파우제 M8 Fit' 등을 비치해 관람객들이 제품을 직접 체험하며 휴식을 취할 수 있도록 했다.
이와 함께 세라젬은 10일 열리는 '글로벌 에이지테크 포럼'에 참석한다. 국내외 에이지테크 산업 동향을 살피고 20여 개 참여 기업들과 교류하며 미래 웰니스 사업을 위한 비즈니스 협력 기회를 모색할 계획이다.
한편 세라젬은 부산시와 부산정보산업진흥원이 추진하는 '해양문화도시 기반 에이지테크 실증거점 조성 사업'을 후원하며 시니어 건강 증진에도 앞장서고 있다. 지난 7월 하하센터 동구점에 체험 공간을 구축한 데 이어, 이달 초 하하센터 기장점과 우리동네 ESG센터 북구점 등 2곳에 세라젬 헬스케어 체험존을 추가로 조성했다.
하하센터 기장점에는 안마의자 '파우제 M6'와 디지털 건강 측정기 '세라체크'를, 우리동네 ESG센터 북구점에는 혈액순환 개선 의료기기 '셀트론 순환 체어' 등을 배치해 지역 시니어 세대의 스마트한 건강관리를 지속 지원할 예정이다.
stpoemseok@newspim.com