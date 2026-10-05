연휴 끝자락 귀경 차량 몰려…서울 방향 정체 오후 4~5시 '절정'

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오전 9시 부산→서울 5시간10분

오후 10~11시께 정체 해소 전망

교통량 509만대…하행선·시내는 원활

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 개천절 연휴 마지막 날이자 대체공휴일인 5일 귀경 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 서울 방향 정체가 본격화했다. 귀경길 정체는 이날 오후 4~5시께 절정에 이를 전망이다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 기준 주요 도시에서 서울 요금소까지 예상 소요 시간은 부산 5시간10분, 울산 4시간50분, 목포·대구 4시간10분, 광주 3시간30분, 강릉 2시간40분, 대전 1시간40분이다.

개천절 연휴 마지막 날이자 대체공휴일인 5일 귀경 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로 서울 방향 정체가 본격화했다. 귀경길 정체는 이날 오후 4~5시께 절정에 이를 전망이다. 고속도로에서 차량들이 서행하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

정오부터는 귀경 차량이 더욱 몰리면서 부산에서 서울까지 소요 시간이 5시간40분으로 늘어나는 등 서울 방향 정체가 심해질 전망이다.

도로공사는 이날 오전 10~11시부터 귀경길 정체가 본격적으로 시작돼 오후 4~5시께 가장 심해진 뒤 오후 10~11시께 해소될 것으로 내다봤다.

이날 전국 고속도로 교통량은 509만대로 예측됐다. 수도권에서 지방으로 39만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 도로공사는 내다봤다.

서울에서 지방으로 향하는 하행선은 대체로 원활할 것으로 보인다.

고속도로와 달리 서울 시내 주요 도로는 비교적 원활한 흐름을 보였다. 서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 서울을 횡으로 지나는 주요 도로와 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 뚜렷한 정체는 나타나지 않았다.

yek105@newspim.com