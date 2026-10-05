KT, 대형 산불 대비 통신 복구 역량 점검

AI 핵심 요약beta
- KT가 5일 칠곡군 산불통합훈련에 참여했다
- 통신시설 피해 가정해 복구·연락망 점검했다
- 재난망·이동기지국으로 긴급통신 지원했다
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이동기지국 투입해 재난망·긴급 통신 지원체계 검증
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 경북 칠곡군에서 열린 행정안전부 주관 '2026 레디 코리아 산불진화 통합훈련'에 참여해 대형 산불 발생 시 통신 지원과 네트워크 복구 역량을 점검했다고 5일 밝혔다.
KT는 통신사 중 유일하게 현장에 참여해 산불로 통신시설이 피해를 입은 상황을 가정하고 비상 연락망 가동, 장애 범위 파악, 본사·현장 간 상황 공유 절차를 점검했다.
또 재난안전통신망과 상용망 이동기지국 차량을 함께 운영해 현장 기관의 통신 품질을 유지하고 피해 지역 주민에게 긴급 통신을 지원하는 훈련을 진행했다.
KT는 앞으로도 유관기관과 협력해 재난 상황에서의 통신 대응 체계를 강화할 계획이다.
syu@newspim.com