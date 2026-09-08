KT, 카이스트와 AI가 공장 돌리는 '다크팩토리' 만든다

AI 핵심 요약beta
- KT가 8일 KAIST·다임리서치와 MOU를 체결했다
- AI가 공정을 운영하는 다크팩토리 개발에 나섰다
- 5년간 피지컬 AI 플랫폼 실증·사업화에 협력했다
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로봇 관제에 엣지 AI·초저지연망 결합…글로벌 사업화 추진
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 카이스트(KAIST), 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 다임리서치와 손잡고 AI가 스스로 제조 공정을 운영하는 '다크팩토리' 기술 개발과 사업화에 나선다.
KT는 카이스트, 다임리서치와 피지컬 AI 기술 개발·실증 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.
3개 기관은 무인화 공장 구현을 위한 다크팩토리 플랫폼 사업화와 피지컬 AI 사업 기회 발굴, 'K-피지컬 AI' 글로벌 진출 등에 협력한다.
핵심은 과학기술정보통신부가 추진하는 '2026년 협업지능 피지컬 AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성 사업'이다.
3개 기관은 향후 5년간 제조 현장을 AI와 로봇이 자율적으로 운영할 수 있는 플랫폼을 개발하고 실증한다.
카이스트와 다임리서치의 물류·제조 로봇 관제 기술에 KT의 데이터 플랫폼과 엣지 AI, 초고속·초저지연 네트워크를 결합한다.
실제 산업 현장과 유사한 테스트베드에서 로봇이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단·작업하는 기술을 검증한 뒤 다양한 제조 분야로 확대할 계획이다.
박상원 KT AX사업부문장 전무는 "AI 에이전트, 엣지 AI, 네트워크 등 AX 역량을 결집해 제조 현장의 지능화를 지원하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com