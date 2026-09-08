KT, 카이스트와 AI가 공장 돌리는 '다크팩토리' 만든다

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5년간 피지컬 AI 기반 무인·자율 제조 플랫폼 개발·실증

로봇 관제에 엣지 AI·초저지연망 결합…글로벌 사업화 추진

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = KT가 카이스트(KAIST), 피지컬 인공지능(AI) 전문기업 다임리서치와 손잡고 AI가 스스로 제조 공정을 운영하는 '다크팩토리' 기술 개발과 사업화에 나선다.

KT는 카이스트, 다임리서치와 피지컬 AI 기술 개발·실증 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

3개 기관은 무인화 공장 구현을 위한 다크팩토리 플랫폼 사업화와 피지컬 AI 사업 기회 발굴, 'K-피지컬 AI' 글로벌 진출 등에 협력한다.

KT AX사업부문장 박상원 전무, KAIST 최성율 연구부총장, 다임리서치 장영재 대표(오른쪽부터)가 업무 협약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=KT]

핵심은 과학기술정보통신부가 추진하는 '2026년 협업지능 피지컬 AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성 사업'이다.

3개 기관은 향후 5년간 제조 현장을 AI와 로봇이 자율적으로 운영할 수 있는 플랫폼을 개발하고 실증한다.

카이스트와 다임리서치의 물류·제조 로봇 관제 기술에 KT의 데이터 플랫폼과 엣지 AI, 초고속·초저지연 네트워크를 결합한다.

실제 산업 현장과 유사한 테스트베드에서 로봇이 주변 환경을 인식하고 스스로 판단·작업하는 기술을 검증한 뒤 다양한 제조 분야로 확대할 계획이다.

박상원 KT AX사업부문장 전무는 "AI 에이전트, 엣지 AI, 네트워크 등 AX 역량을 결집해 제조 현장의 지능화를 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com