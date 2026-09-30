KT, 10월 '달.달.혜택' 공개…외식·테마파크 할인

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외식·테마파크 혜택 확대

공연·전시 할인도 제공

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = KT가 가을 나들이와 문화생활을 즐기는 고객을 위한 10월 KT멤버십 '달.달.혜택'을 선보인다고 30일 밝혔다.

KT가 10월 KT멤버십 '달.달.혜택'을 선보인다. [사진=KT]

10월 달.달.혜택은 개천절과 한글날 등 가을 연휴를 맞아 외식과 나들이 혜택을 중심으로 구성됐다.

KT멤버십 고객은 도미노피자 방문포장 50% 할인과 롯데리아 특정 메뉴 1인팩 또는 2인팩 최대 40% 할인 중 하나를 선택해 이용할 수 있다.

테마파크 할인은 별도 스페셜 혜택으로 제공된다. 롯데월드 어드벤처는 본인 50%와 동반 3인 30%, 에버랜드는 본인 45%와 동반 3인 30%, 서울랜드는 본인 50%와 동반 2인 40% 할인 혜택을 제공한다. 세 곳의 혜택은 각각 이용할 수 있다.

문화생활 관련 혜택도 마련됐다. KT멤버십 고객은 뮤지컬 '헬스키친'과 '콰이어 오브 맨', 전시 '브래드 월스 사진전', '봉주르, 장자크 상페' 등을 최대 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다.

KT는 문화·공연 행사 초대 이벤트도 진행한다. 기존 'KT VOYAGE to Jarasum'은 올해 '2026 KT VOYAGE FESTIVAL'로 개편돼 다음 달 24일 분당 중앙공원에서 열린다.

KT멤버십 고객은 다음 달 5일까지 응모할 수 있으며 당첨자는 7~8일 발표된다. VVIP·VIP 고객과 장기고객, Y고객에게는 우선 추첨 기회가 주어진다.

KT멤버십 전용 커머스 '쇼핑라운지'에서는 소상공인 지원 프로모션도 진행한다. KT 하이오더 태블릿을 사용하는 매장에서 QR코드를 스캔하면 쇼핑라운지 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 소상공인 전용 서비스 '사장이지' 이용자에게는 '소상공인 전용관'에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 추가로 제공한다.

flurry327@newspim.com