우리금융, 지난해 ESG 활동으로 6조원 상당 사회적 가치 창출

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 지난해 ESG 경영 활동을 통해 창출한 사회적 가치를 화폐가치로 환산한 '2025 그룹 ESG 임팩트 보고서'를 발간했다고 30일 밝혔다.

[사진=우리금융그룹]

우리금융은 ESG 성과를 체계적으로 공개하기 위해 지난해부터 보고서를 발간해왔다. 이번 보고서는 글로벌 협의체인 VBA(Value Balancing Alliance)와 IFVI(International Foundation for Valuing Impacts) 등이 개발한 국제 측정 방법론을 준용해 경영 성과를 화폐가치로 측정했다.

올해 측정 범위는 기존 주요 6개 계열사에서 전 그룹사로 확대 적용됐다.

측정 결과 2025년 우리금융의 총 ESG 가치 창출 규모는 6조99억원으로 집계됐다. 영역별로는 사회(S) 부문이 3조1663억원으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 지배구조(G) 부문은 2조112억원의 가치를 산출했다.

보고서는 금융소비자보호와 포용금융 등 금융 본업과 연계된 사례를 바탕으로 고객과 지역사회에 미친 변화를 기술했다. 우리금융은 향후 측정 체계를 고도화하고 결과를 전략과 사업에 반영할 예정이다.

임종룡 우리금융그룹 회장은 "사회적 가치 측정은 금융을 통해 창출한 성과를 점검하고 향후 방향을 모색하는 기준"이라며 "금융을 통해 만들어낸 성과와 변화를 이해관계자에게 투명하게 공유하겠다"고 말했다.

한편 우리금융은 S&P 글로벌 DJSI 평가 'World 지수' 편입, CDP(탄소정보공개프로젝트) 리더십 등급 획득, 블룸버그 ESG 평가 최상위 등급 유지 등 국내외 ESG 평가 결과를 유지하고 있다.

eoyn2@newspim.com