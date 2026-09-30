퇴직연금 타고 청약 호조…10월 개인국채 2300억 발행

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 30일 10월 개인투자용 국채 2300억원을 발행했다.
- 10년물 1500억원, 20년물 450억원, 5년물 300억원 순이다.
- 청약은 10월 8일부터 15일까지 진행한다.
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부가 10월 개인투자용 국채를 총 2300억원 규모로 발행한다. 9월 도입한 퇴직연금형 개인투자용 국채의 영향으로 청약이 발행 계획을 웃돌면서 전체 발행 규모를 전월 수준으로 유지하기로 했다.
재경부는 이 같은 내용을 담은 '10월 개인투자용 국채 발행계획'을 30일 밝혔다. 종목별 발행 규모는 10년물 1500억원, 20년물 450억원, 5년물 300억원 순이다. 3년물은 이표채 20억원, 복리채 30억원을 발행한다.
만기 보유를 전제로 표면금리에 가산금리를 더한 적용 금리는 5년물 연 4.325%, 10년물 연 4.790%, 20년물 연 4.950%다. 복리 효과를 반영한 만기 세전 누적 수익률은 각각 약 23.6%, 59.7%, 162.8%다.
3년물은 가산금리 없이 표면금리 연 3.875%를 적용한다. 만기 세전 수익률은 이표채 약 11.6%, 복리채 약 12.1%다.
종목별 청약 총액이 발행 한도 이내이면 청약액 전액을 배정한다. 발행 한도를 초과하면 기준금액인 300만원까지 일괄 배정한 뒤 잔여 물량을 청약액에 비례해 배정한다. 기준금액은 청약 상황에 따라 조정될 수 있다.
청약 기간은 10월 8일부터 15일까지이며, 영업일 오전 9시부터 오후 4시까지 신청할 수 있다. 개인투자자는 전용계좌 또는 퇴직연금계좌 판매대행기관의 영업점을 방문하거나 홈페이지·모바일 앱을 통해 신청하면 된다.
wideopen@newspim.com