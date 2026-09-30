인텔리빅스, 동남아 보안 4개사와 업무협약 체결

안전 AI 솔루션 수출 교두보 마련

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 AI 기업 인텔리빅스가 동남아시아 시장 진출을 본격화한다. 인텔리빅스는 30일 싱가포르에서 열린 '테크 위크 싱가포르 2026'에서 글로벌 보안 솔루션 기업 및 싱가포르 대표 물리보안·통신 SI 4개사와 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약 파트너는 갤러거 시큐리티, 에이콘 티제이, RH 시너지, 아이디링크 시스템즈 등이다. 이들은 싱가포르 및 아세안 시장에서 국가 인프라, 상업용 빌딩, 공공기관, 데이터센터 등에 폐쇄회로(CCTV) 및 물리 출입보안 시스템을 공급해온 핵심 인프라 사업자들이다.

회사에 따르면 인텔리빅스는 기존 영상 스트림을 활용해 AI를 결합하는 '생성형 지능형 모니터링 시스템(GenAMS)'을 공급한다. 이를 통해 기존 관제 시스템을 AI가 24시간 자동으로 판단·대응하는 체계로 전환한다. 화재, 쓰러짐, 무단 침입, 교통사고, 차량 역주행, 쓰레기 무단투기, 교량 위 이상행동 등을 실시간 감지해 관제실에 알람을 전송하고, 생성형 AI가 사고 경위 보고서를 자동으로 작성·제출하는 원스톱 공공·산업 안전 서비스를 동남아 전역에 공동 구축하기로 합의했다.

인텔리빅스 테크위크 싱가포르 MOU 체결. [사진=인텔리빅스]

이번 협약은 인텔리빅스의 차세대 전천후 비전 AI 하드웨어인 '빅스올캠(VIXallcam)'의 동남아 시장 진출 기반을 마련했다. 동남아시아는 고온다습한 기후와 스콜성 집중호우, 짙은 해무 등으로 일반 CCTV 카메라의 영상 분석 오탐률이 높은 구조적 한계를 겪어왔다. 빅스올캠은 악천후 속에서도 딥러닝 기반 영상 복원 및 고정밀 이상 징후 탐지 알고리즘을 엣지(Edge) 단에서 실시간 구현하도록 설계됐다.

현지 파트너사들은 자사가 추진 중인 스마트시티, 국가 도로망, 대형 물류 인프라 프로젝트에 빅스올캠을 주요 하드웨어 스펙으로 우선 제안할 계획이다.

인텔리빅스 관계자는 "싱가포르 BCA 최고등급(L6)을 보유한 에이콘 티제이의 정부 입찰망과 갤러거의 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 생태계에 인텔리빅스의 솔루션이 연동하면, 반복적이고 지속 가능한 AI 라이선스 수익 기반이 아세안 전역으로 확장될 수 있다"고 했다.

nylee54@newspim.com