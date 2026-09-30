대원미디어, '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀' 개봉

AI 핵심 요약beta
- 대원미디어가 30일 애니 '치이카와: 인어 섬의 비밀' 개봉을 밝혔다.
- 개봉 전날 예매 21만388명, 예매율 41.4%로 1위였다.
- 일본서 누적 165억 엔, 관객 1133만 명을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대한민국 대표 문화·콘텐츠 기업 대원미디어는 사전 예매 관객 21만 명을 돌파하며 전체 예매율 1위에 오른 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 이날 개봉한다고 30일 밝혔다.
영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 개봉 전날(29일) 오후 12시 44분 기준 예매 관객수 21만388명, 예매율 41.4%로 전체 예매율 1위를 기록했다. 예매 관객수는 2위 '암살자(들)'의 약 3.7배다.
예매 관객수는 지난 28일 오전 16만명을 넘어선 뒤 하루여 만에 5만명 이상 증가했다. 앞서 진행된 프리미어 상영회에서는 평균 좌석 판매율 92.1%를 기록했다.
'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 원작자 나가노가 직접 각본을 맡은 작품으로, 보수 100배의 달콤한 유혹에 빠져 미지의 섬으로 떠난 치이카와 일행이 그곳에 숨겨진 비밀을 파헤치는 토벌 미션을 그린 애니메이션 영화다.
국내보다 먼저 개봉한 일본에서는 7월 24일 개봉 이후 9월 23일 기준 누적 흥행 수입 165억 엔, 관객수 1133만 명을 기록하며 일본 역대 박스오피스 15위에 이름을 올린 바 있다.
nylee54@newspim.com