KB국민은행, 연금 수령 고객 전용 'KB골든라이프연금통장' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 30일 연금통장 출시했다
- 연금 수령 고객에 최고 연 3.1% 금리다
- 수수료 면제와 출시 기념 이벤트도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 연금 수령 고객에게 우대금리와 수수료 면제 혜택을 제공하는 'KB골든라이프연금통장'을 출시했다고 30일 밝혔다.
'KB골든라이프연금통장'은 4대 공적연금을 비롯해 국가보훈급여금과 기초연금 등을 수령하는 고객을 위한 파킹통장이다. 기본금리는 연 0.1%이며, 우대 조건 충족 시 최고 연 3.1% 금리(최대 100만원 한도)가 적용된다. 영업점과 KB스타뱅킹에서 가입할 수 있으며 기존 계좌 전환도 가능하다.
우대금리는 연금 입금 연 2.3%p, 웰컴연금 연 0.6%p, 종이통장 미발급 연 0.1%p 등으로 구성된다. 우대금리와 함께 금융거래 수수료 면제 혜택도 제공한다.
상품 출시 기념 이벤트도 운영된다. 7월 이후 공적연금 수령 이력이 없는 가입자가 12월 말까지 조건을 충족하면 추첨을 통해 현금과 상품권을 증정한다. 한도가 소진됐던 'KB골든라이프연금예금'도 5000억원 규모로 재판매되며, 연금 수령 우대금리를 포함해 최고 연 3.70%(12개월 기준) 금리를 적용한다.
KB국민은행 관계자는 "연금 수령 고객의 효율적인 자금 관리와 노후 준비를 지원하기 위해 상품을 기획했다"며 "노후 관련 상품과 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com