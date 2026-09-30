우리금융, '2026 우리금융 다함께 페스타' 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 계열사가 함께 참여하는 사은 이벤트 '2026 우리금융 다함께 페스타(우다페)'를 오는 10월 1일부터 31일까지 우리WON뱅킹 앱에서 진행한다고 30일 밝혔다.

올해 두 번째를 맞는 '우다페'는 지난 9월 14일부터 30일까지 진행된 사전알림 신청 이벤트에 약 50만 명의 고객이 참여했다. 올해 행사에는 우리은행, 동양생명, ABL생명, 우리카드, 우리금융캐피탈, 우리투자증권, 우리금융저축은행, 우리자산운용 등 8개 계열사가 참여해 16개 상품과 서비스를 선보인다.

[사진=우리금융그룹]

행사 기간 우리WON뱅킹 앱에서 대상 상품 가입 시 추첨 경품을 제공한다. 적금 신규, 주식계좌 신규, 2개 이상 계열사 상품 가입 중 한 가지만 충족해도 응모권이 지급된다. 상품 가입이나 추천 참여 시에는 룰렛 응모권을 통해 쿠폰과 포인트를 준다.

계열사별 맞춤 상품과 이벤트도 마련됐다.

우리은행은 최고 연 9% 금리를 제공하는 12개월 만기 자유적금 '우리금융 다함께 적금2'를 출시한다. 주택청약 관련 통장 신규 가입 시 금융쿠폰 2만원을 지급하며, 우리WON모바일은 조건 충족 시 알뜰폰 요금제를 최대 1년간 무료 제공하는 이벤트를 진행한다.

우리투자증권은 주식종합계좌 신규 개설 고객에게 3만원 상당의 ETF를 지급하고, 매주 추첨을 통해 삼성전자 주식을 증정한다. 스페인 프로축구 라리가 VIP 관람권 등이 포함된 현지 참관단 모집 이벤트도 함께 실시한다.

동양생명과 ABL생명은 평균 3천원에서 1만원 수준의 미니보험 4종을 선보이며, 상담 신청 고객에게 5천원 상당의 리워드를 제공한다.

우리카드는 신규 발급 및 이용 고객을 대상으로 청구할인과 캐시백 혜택을 제공하며, 주요 온라인몰 및 항공 할인쿠폰 이벤트를 진행한다.

우리금융캐피탈은 리스·장기렌터카 출고 고객에게 경품을 지급하고, 우리금융저축은행은 연 7% 금리를 제공하는 7개월 만기 'TOK7 적금'을 선보인다.

우리자산운용은 WON ETF 및 펀드 매수 고객을 대상으로 매수 금액에 따라 경품 추첨 이벤트를 진행한다.

우리금융그룹 관계자는 "이번 행사는 계열사의 다양한 상품과 혜택을 한자리에서 제공하기 위해 기획됐다"며 "고객들이 필요한 금융 상품을 확인하고 혜택을 누리길 바란다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com