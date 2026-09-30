우리은행, 송금 방식 수입거래 연계 '우리 송금 USANCE' 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 30일 수입기업 지원용 우리 송금 USANCE를 출시했다.
- 신용장 없는 송금 수입거래에 유산스를 결합한 상품이다.
- 결제 최대 1년 유예로 자금 부담을 덜고 절차도 간소화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리은행이 수입기업의 대금 결제를 지원하고 수출입금융을 강화하기 위해 '우리 송금 USANCE'를 출시한다고 30일 밝혔다.
유산스(Usance)는 은행이 수입기업을 대신해 해외 수출기업에 대금을 먼저 지급하고, 수입기업은 약정 기간 후 은행에 상환하는 결제 방식이다. 기존에는 주로 신용장(L/C) 거래를 중심으로 활용돼 왔다.
'우리 송금 USANCE'는 신용장 없이 해외 거래처로 직접 대금을 보내는 송금 방식 수입거래에 유산스 구조를 결합한 상품이다. 최근 증가하는 송금 방식 수입거래 수요를 반영해 개발됐다.
해당 상품 이용 시 국내 수입기업은 결제 시점을 최대 1년까지 유예할 수 있어 자금 운용에 여유를 확보할 수 있다. 해외 수출기업 역시 대금을 조기에 회수할 수 있어 대금 회수 안정성이 높아진다.
기존 신용장 거래와 달리 은행 간 서류 교환 절차가 생략돼 이용 절차가 간소화됐다. 물품 수령 전 대금을 보내는 사전송금과 수령 후 지급하는 사후송금 거래에 모두 적용 가능하다. 아울러 단일 약정으로 송금과 신용장 방식을 모두 이용할 수 있어 거래 상황에 맞춘 결제 방식 선택이 용이하다.
강엄필 우리은행 외환사업부 부장은 "수입거래 방식 다양화에 맞춰 기업의 금융 수요도 변화하고 있다"며 "송금 거래 내 유산스 적용을 통해 수입기업의 자금 부담을 완화하고 무역거래 편의성을 높이는 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com