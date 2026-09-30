순이익 88% 급감한 가스공사, 직원 평균연봉은 1억 돌파

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지난해 순이익 1323억원…전년대비 88% 급감

부채 42조8000억·미수금 14조, 재무부담 막대

평균 연봉 1억원대, 작년대비 1200만원 늘어

실적수당·복리후생비 등 보수·복지 비용 증가

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사의 지난해 순이익이 전년보다 88% 넘게 급감한 가운데, 직원 평균연봉은 처음으로 1억원을 넘어선 것으로 나타났다.

부채가 42조원을 넘고 원료비 미수금도 14조원에 육박하는 상황에서 실적수당과 복리후생비 등 직원 보수·복지 비용은 오히려 늘었다.

30일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산중위) 소속 최수진 국민의힘 의원에 따르면 가스공사의 지난해 연결 당기순이익은 1323억원으로 전년 1조1490억원보다 88.5% 감소했다.

영업이익도 같은 기간 3조34억원에서 2조1012억원으로 30% 줄었다. 해외사업 손상차손 등이 포함된 기타손실 6464억원과 순금융비용 1조2333억원이 겹치면서 순이익 감소폭이 커졌다.

[AI 일러스트 = 김하영 기자] 2026.09.30 gkdud9387@newspim.com

재무 부담도 여전히 막대한 상황이다. 지난해 말 가스공사의 부채는 42조8289억원으로 부채비율은 396.6%에 이른다. 도시가스 요금으로 회수하지 못한 원료비 미수금은 13조9954억원이다. 4년째 13조~14조원대에서 벗어나지 못하고 있다.

반면 이러한 상황 속에서 직원 보수는 대폭 증가했다. 정규직 1인당 평균보수는 지난 2024년 9402만원에서 지난해 1억609만원으로 1207만원 늘었다. 증가율은 12.8%로 평균연봉이 처음으로 1억원을 넘어선 셈이다.

인건비 총액도 같은 기간 3859억원에서 4531억원으로 17.4% 증가했다. 특히 직원 1인당 실적수당은 970만원에서 1431만원으로 47.5% 뛰었다. 기관장 연봉 역시 1억5414만원에서 2억5079만원으로 62.7% 올랐다.

복리후생비 증가폭도 컸다. 가스공사는 지난해 사내근로복지기금에 199억9000만원을 새로 출연했다. 이에 따라 직원 1인당 복리후생비는 2024년 176만원에서 지난해 422만원으로 2.4배 불어났다.

최수진 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

사내근로복지기금에서 직원에게 무상 지원한 금액도 34억원에서 131억원으로 3.9배 늘었다. 대학생 자녀 학자금 무이자 융자도 계속 운영돼 지난해 274명에게 총 10억3000만원이 지원됐다.

최수진 의원은 "14조원의 미수금을 빚으로 버티는 공기업이 평균연봉 1억원 시대를 열고, 복지기금에 200억원을 쏟아부은 것은 국민 눈높이와 대단히 동떨어진 도덕적 해이"라고 지적했다.

이어 "이번 국정감사에서 실적수당 급증 및 복지기금 출연 결정 과정을 철저히 규명하고, 해외 사업별 투자·회수·손상 내역을 송곳 검증하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com