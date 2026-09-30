라온시큐어, '2026 시큐업' 개최…"에이전틱AI 보안 5대 솔루션 공개"

Web3 기반 AI 신원 체계 제시…권한·위임 범위 관리

AI 명령부터 데이터 처리·업무 수행·위협 대응까지 보안 적용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어가 에이전틱AI의 신원과 권한, 업무 수행 과정 전반을 관리하는 보안 전략을 공개했다. Web3 기반 AI 신원 체계를 중심으로 에이전틱AI 보안 5대 솔루션도 선보였다.

30일 라온시큐어는 서울 페어몬트 앰배서더에서 '2026 시큐업'을 개최했다고 밝혔다. 올해로 14회째를 맞은 시큐업은 'make Agentic AI Fun and secure'를 주제로 열렸으며 국내외 기업과 공공기관, 금융권, 학계 관계자 등이 참석했다.

이번 행사에서는 AI의 자율성이 확대되는 과정에서 신원·권한·행위에 대한 검증과 책임 체계를 구축하는 보안 전략이 주요 내용으로 다뤄졌다. AI가 실제 업무를 수행하기 위해서는 자율성뿐 아니라 업무 전 과정에 보안 기술을 적용해야 한다는 게 회사 측 설명이다.

라온시큐어 '2026 시큐업' 성황. [사진=라온시큐어]

이순형 라온시큐어 대표는 이를 위한 기술 기반으로 Web3를 활용한 AI 신원(Identity) 체계를 제시했다. AI에 고유한 디지털 신원을 부여하고 누구에게 어떤 권한을 위임받았는지 확인해 업무 수행 범위를 관리하는 방식이다.

이 대표는 "AI가 추론하고 계획하고 실행하는 능력을 키워 갈수록 그 행동의 안전을 담보하는 기술도 함께 발전해야 한다"며 "아무리 성능이 뛰어난 AI도 스스로 신뢰를 만들 수 없고 Web3 기반 인증이 더해져야 비로소 믿고 쓸 수 있다"고 말했다.

라온시큐어는 이 같은 전략을 적용한 에이전틱AI 보안 5대 솔루션도 공개했다. AI가 명령을 받는 단계부터 데이터를 처리하고 업무를 수행한 뒤 위협에 대응하기까지 전 과정에 보안을 적용하는 체계다.

5대 솔루션은 ▲AI 에이전트와 로봇에 고유 신원을 부여하고 권한과 위임 범위를 관리하는 '원억세스(OneAccess)' ▲침해 가능한 공격 경로를 검증하는 AI 모의해커 '원해커(OneHacker)' ▲문서를 분석해 보안 등급을 자동 분류하는 '원태그(OneTag)' ▲자연어 명령을 기반으로 계정·권한 관리와 위협 대응 등을 자동화하는 '원소어(OneSOAR)' ▲악성 프롬프트 등 AI 대상 위협을 실시간 차단하는 '원쉴드(OneShield)' 등이다.

회사는 이들 5개 솔루션을 하나의 체계로 연동하는 방식도 소개했다. 기업의 AX 전환 단계에 맞춰 필요한 기능부터 순차적으로 도입할 수 있도록 구성했다.

김태진 라온시큐어 최고기술책임자(CTO)는 "AI 보안 제품을 단품만으로 내놓는 데 그치지 않고 AI가 동작하는 전체 환경을 하나의 파이프라인으로 보고 설계했다"며 "각 기술이 유기적으로 맞물려 AI의 보안부터 활용까지 보호한다는 점이 중요한 차별점"이라고 설명했다.

행사에서는 휴머노이드 '라원이'를 활용한 인증 시연도 진행됐다. 라원이는 인증을 거쳐 디지털 사원증을 발급받은 뒤 방문객의 모바일 신분증을 검증하는 과정을 시연했다. AI와 로봇에 고유 신원과 권한을 부여하고 허용된 범위에서 업무를 수행하도록 관리하는 에이전틱AI 신원·권한 관리 기술을 적용했다.

자회사 라온메타는 가상 실습 플랫폼 '메타데미'의 신규 기능을 공개했다. AI가 실습자의 동작을 실시간으로 교정하는 'AI 코칭'과 이용자가 실습 콘텐츠를 제작·공유할 수 있는 'AI 콘텐츠관리시스템(CMS)'을 결합해 플랫폼 기능을 확대할 계획이다.

같은 장소에서는 모바일 신분증과 AI를 활용한 해커톤 결선도 진행됐다. 총 10개 팀이 결선에 올라 제한된 시간 안에 관련 서비스를 구현했다.

이 대표는 "이번 시큐업을 통해 에이전틱AI 시대의 핵심은 신뢰와 안전이라는 점을 함께 확인했다"며 "라온시큐어는 AI와 Web3, 보안·인증 기술을 결합해 믿고 쓸 수 있는 디지털 신뢰 인프라를 만들어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com