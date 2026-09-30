컴투스플랫폼, AI 게임 백엔드 플랫폼 출시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스플랫폼이 30일 AI 특화 플랫폼 하이브 액실을 출시했다.
- 하이브 액실은 자연어로 백엔드 연동과 관리가 가능하다.
- 게임 개발부터 글로벌 운영·분석까지 한곳에서 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스플랫폼이 자연어 명령으로 게임 백엔드 시스템을 연동할 수 있는 AI 특화 플랫폼 '하이브 액실'을 출시했다.
하이브 액실은 올인원 SDK와 통합 관리 페이지를 제공해 크로스 플랫폼과 주요 게임 엔진을 지원한다. 게임 출시 후 글로벌 운영에 필요한 인증, 결제, 푸시, 우편, 쿠폰, 애널리틱스 등 복잡한 백엔드 기능을 하나의 환경에서 관리할 수 있도록 설계됐다.
개발자는 필요한 백엔드 기능을 직접 코드로 구현하거나 코덱스(Codex) 연동 플러그인을 설치한 뒤 자연어로 요청할 수 있다. AI가 자동으로 연동 코드를 작성해 반복 작업을 줄여주며 AI 기반 게임을 상용 서비스로 전환하는 과정도 신속하게 지원한다.
플랫폼은 로그인, 결제 등 주요 이벤트 데이터를 분석하고 이용자를 집단으로 분류해 타깃 캠페인으로 연결하는 기능도 갖췄다. 개발자는 게임 개발부터 글로벌 출시, 라이브 운영과 분석까지 단일 환경에서 관리할 수 있다.
하이브 액실은 누적 글로벌 이용자 9억 8000만명 이상, 250여 개 글로벌 서비스 게임에 적용된 기존 '하이브' 플랫폼의 노하우를 이식했다. 게임 개발사의 인프라 구축과 운영 부담을 낮춰 콘텐츠 개발에 집중할 수 있는 환경을 제공한다.
최석원 컴투스플랫폼 대표는 "AI 활용이 보편화되면서 게임 개발 속도가 빨라진 만큼 출시 이후 안정적인 운영을 뒷받침할 기반도 중요해졌다"며 "하이브 액실로 게임 개발자들의 결과물이 글로벌 시장에서 큰 성과를 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
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