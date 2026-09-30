신한은행 '땡겨요', 1000만 고객 돌파…연말까지 배달비 지원 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 30일 땡겨요 1000만 고객 기념행사를 밝혔다.
- 10월 1일부터 연말까지 땡배달 배달비를 전액 지원한다.
- 가맹점 노출 개편과 배달비 부담 폐지도 함께 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행은 음식주문중개 플랫폼 '땡겨요'의 1000만 고객 달성을 기념해 10월 1일부터 연말까지 '땡배달' 배달비 지원 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.
이번 이벤트는 땡겨요 이용 고객에게 혜택을 제공하고 서비스 이용 저변을 확대하기 위해 기획됐다.
행사 기간 땡겨요에서 제휴배달 서비스인 땡배달을 이용할 경우 고객에게 부과되는 배달비를 신한은행이 전액 지원한다. 별도 쿠폰 발급이나 추가 조건 없이 연말까지 무료배달 혜택이 적용된다.
땡배달은 주문부터 라이더 매칭, 배달 현황 확인, 전달까지 전체 과정을 배달대행사와 협력해 제공하는 제휴배달 서비스로, 앱을 통해 라이더의 실시간 위치와 예상 도착시간 확인이 가능하다.
앱 내 가맹점 노출 체계도 개편된다. 주문 수와 거리를 고려해 검색 편의를 개선하고 매장 노출 범위를 넓힌다. 아울러 10월 1일부터 가맹점의 선택적 배달비 부담 구조를 폐지해, 가맹점과 소비자 양측의 비용 부담을 함께 줄여나갈 방침이다.
땡겨요 관계자는 "고객 성원에 보답하기 위해 연말까지 땡배달 배달비 지원을 진행한다"며 "가맹점과 소비자 의견을 반영해 플랫폼 편의성을 높여가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com