하나금융, 청각장애 인식 개선 '임직원 수어교육' 8기 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 30일 임직원 수어교육 8기를 시작했다
- 올해 10월 21일까지 매주 수요일 4회 진행한다
- 대중문화 활용해 청각장애 인식 개선과 포용을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나금융그룹이 청각장애 인식 개선 및 포용적 가치 확산을 위해 '임직원 수어교육' 8기 과정을 실시한다고 30일 밝혔다.
하나금융그룹은 지난 2023년부터 매년 상·하반기에 걸쳐 임직원 대상 수어교육을 정기 운영하고 있다. 올해 상반기까지 총 7차례 교육을 통해 누적 348명의 수료생을 배출했다.
이번 8기 교육은 9월 30일부터 10월 21일까지 매주 수요일 총 4회에 걸쳐 하나금융그룹 명동사옥에서 진행되며, 그룹 임직원 30여명이 참여한다. 강의는 한국수어원이 담당한다.
이번 교육은 '영화와 드라마로 보는 한국 수어'를 주제로 대중문화 속 장면과 시각자료를 활용해 구성됐다.
첫 회차에서는 농문화 이해와 청각장애 인식 개선 교육을 진행하며, 이어지는 3회 동안 영화와 드라마 속 상황을 활용해 기본 어휘와 회화 등 실용 수어를 교육한다.
하나금융그룹은 이를 통해 임직원들이 농아인과 농문화에 대한 이해를 넓히고, 봉사활동 및 일상에서 수어를 활용할 수 있도록 교육 실효성을 높였다.
하나금융그룹 관계자는 "콘텐츠를 활용해 임직원들이 수어와 농문화를 자연스럽게 이해하도록 기획했다"며 "장애에 대한 장벽을 낮추고 배려와 포용의 문화를 확산할 수 있도록 활동을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com