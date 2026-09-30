농·축협, 하반기 신규직원 867명 채용…내달 7일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 농협중앙회가 30일 하반기 신규직원 867명 채용을 밝혔다.
- 채용은 블라인드 방식으로 학력·연령·성별 제한을 두지 않았다.
- 지원서는 다음달 7일까지 받고 최종합격은 12월 중순 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 22일 필기·12월 8일 면접 진행
학력·연령·성별 제한 없는 블라인드 채용
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 농축협이 올해 하반기 신규직원 867명을 공개 채용한다. 학력과 연령, 성별 등에 제한을 두지 않는 블라인드 방식으로 진행하며 다음달 7일까지 지원서를 받는다.
농협중앙회는 양질의 일자리 창출과 청년고용 확대를 위해 '2026년 하반기 농축협 신규직원 공개채용'을 실시한다고 30일 밝혔다.
채용 절차는 서류전형과 필기전형, 면접전형 순으로 진행한다. 공정하고 투명한 채용을 위해 학력·연령·성별 등에 제한을 두지 않는 블라인드 방식을 적용한다.
농업·농촌과 농협에 관심과 열정을 가진 인재라면 누구나 지원할 수 있다. '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 따른 해당 지원자는 우대한다.
지원서는 이날부터 다음달 7일까지 접수한다. 이후 오는 11월 22일 인·적성과 직무능력검사를 실시하고 12월 8일 면접전형을 진행한다.
최종합격자는 12월 중순 발표할 예정이다. 자세한 채용 일정과 지원 방법은 농협 홈페이지에 게시되는 채용 공고에서 확인할 수 있다.
rang@newspim.com