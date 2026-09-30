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엘리스그룹 "AI 교육 넘어 풀스택 클라우드 기업으로"

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AI 핵심 요약

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  • 엘리스그룹이 30일 IPO 간담회서 클라우드 전환을 밝혔다
  • 올해 상반기 클라우드 매출 비중은 76%까지 늘었다
  • 국내 AI 인프라 확충 뒤 B2B·해외로 넓힌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

클라우드 매출 3년새 7%→76%로 확대
AI PMDC·ECI 앞세워 풀스택 경쟁력 강조
130MW 수전 기반 확보…B2B·해외로 고객 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= "엘리스그룹의 시작점은 전산학이다. 클라우드 소프트웨어가 회사의 핵심이다. 지난 11년간 클라우드 소프트웨어 기술을 고도화하면서 모듈형 데이터센터 설계 역량까지 확보했다"

김재원 엘리스그룹 대표는 30일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 회사의 핵심 경쟁력을 이같이 설명했다.

인공지능(AI) 교육 플랫폼에서 출발한 엘리스그룹이 AI 클라우드와 데이터센터 인프라를 중심으로 사업 구조를 빠르게 전환하고 있다. 지난 2023년 전체 매출의 7% 수준이던 클라우드 매출 비중은 올해 상반기 76%까지 확대됐다. 향후 자체 클라우드 소프트웨어와 모듈형 데이터센터를 기반으로 국내 AI 인프라를 확충하고 기업간거래(B2B)와 해외 고객까지 사업 영역을 넓힌다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 설희 인턴기자= 김재원 엘리스그룹 대표가 30일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표하고 있다. 2026.09.30 winter1004@newspim.com

사업 무게중심이 클라우드로 이동하면서 회사가 강조하는 경쟁력도 교육 콘텐츠에서 인프라 기술로 옮겨갔다. 핵심은 자체 개발한 AI 이동식 모듈형 데이터센터(AI PMDC)와 클라우드 인프라 소프트웨어 ECI(Elice Cloud Infrastructure)다. AI PMDC가 GPU를 구동하기 위한 전력과 냉각, 네트워크 등 물리적 인프라를 담당한다면 ECI는 GPU 자원을 가상화하고 효율적으로 배분하는 역할을 한다.

김 대표는 "하드웨어를 맡는 AI PMDC와 소프트웨어를 맡는 ECI가 클라우드 인프라를 구성하고 그 위에서 GPU 서비스와 AI 교육, 산업 특화 모델 등이 돌아가는 구조"라고 말했다.

◆ 130MW 인프라 확보…B2B·해외로 확장

사업 구조 전환에 맞춰 AI 인프라 규모도 늘린다. 김 대표는 "현재 수도권에서 10메가와트(MW)를 운영하고 있고 서남권 40MW와 동남권 80MW 부지가 확보돼 있다"며 "서남권 40MW는 연말까지 구축하는 것이 목표이고 동남권 80MW는 내년 부지를 조성해 공급하는 것이 목표"라고 밝혔다.

공모자금 역시 AI 인프라 확장에 집중한다. 엘리스그룹은 앞서 증권신고서를 통해 공모자금을 수도권과 권역별 AI PMDC 구축과 차세대 GPU 전용 인프라 등에 투입하겠다고 밝혔다. 기존 공모계획 기준 공모 순수입금 대부분을 데이터센터 인프라에 투입할 계획이다.

엘리스그룹이 개발한 모듈형 AI 데이터센터 '엘리스 AI PMDC' 예시 조감도. [사진=엘리스그룹]

김 대표는 "지역에 남아 있는 전력을 GPU와 같은 AI 컴퓨팅 자원으로 빠르게 전환해 토큰을 생산하는 것이 전략"이라며 "이러한 연산 자원이 AI 모델 개발과 AI 서비스 운영의 기초 자산이 될 수 있다"고 말했다.

인프라 확대와 함께 고객 기반도 정부에서 민간으로 넓힌다. 김 대표는 "B2B 매출 성장 곡선은 올해 하반기부터 올라오고 있고 2027년 말부터 2028년까지 가속화될 것으로 예상한다"며 "정부 사업도 절대적인 매출은 늘겠지만 B2B의 매출 성장 속도가 더 가파르다"고 말했다.

엘리스그룹에 따르면 현재 AI 클라우드 유료 고객은 1200곳 이상이며 AX 사업 등을 합친 전체 유료 기관은 2000곳을 넘는다. 신규 고객과 논의하는 계약 기간 역시 장기화하고 있다는 설명이다.

김 대표는 "지난해만 해도 최대 계약 기간이 1년이었지만 올해 하반기 들어 3년 계약 등이 논의되고 있다"며 "현재 논의 중인 계약 대부분이 3~5년 장기 고객으로, 그 결과가 2027년부터 가시적으로 나타날 것"이라고 말했다.

정부 사업 의존도가 높다는 지적에는 정부가 AI 연산 자원을 먼저 도입한 데 따른 결과라고 선을 그었다. 김 대표는 "정부만을 위해 개발한 기술이라면 정부 의존도가 높다고 할 수 있지만 GPU는 그런 자원이 아니다"며 "GPU를 구축했을 때 가장 먼저 도입한 곳이 정부였고 장기 계약에 따라 현재까지 매출이 인식되고 있는 것"이라고 설명했다.

◆ 국내 연산자원 해외서 접속…AI 거품 우려엔 "고객 수요 확인하고 구축"

국내에서 확보한 AI 인프라를 기반으로 해외 시장에도 진출한다. 첫 번째 방식은 국내 GPU 인프라를 해외 고객이 원격으로 이용하도록 하는 것이다. 김 대표는 이를 '가상 원격 수출'이라고 표현했다.

김 대표는 "이미 많은 해외 고객과 논의하고 있다"며 "가시적인 성과가 내년 상반기부터 매출로 나타날 것으로 보고 있고 하반기에는 더욱 가속화될 것"이라고 설명했다.

AI PMDC 자체를 해외 현지에 구축하는 물리적 수출도 동시에 추진한다. 일본에서는 소버린 AI 사업을 위한 현지 파트너와 협의를 진행하고 있으며 중동에서도 사업 기회를 검토하고 있다.

김 대표는 "국가마다 법과 환경이 다른 만큼 이에 맞춰 설계한 모듈형 데이터센터를 직접 수출해 현지에서 구축하는 방안을 논의하고 있다"며 "원격 수출과 물리적인 수출 두 가지가 모두 이뤄질 수 있을 것"이라고 말했다.

AI 데이터센터 투자 확대에 따른 공급과잉 우려에는 수요를 먼저 확인한 뒤 인프라를 구축하는 방식으로 위험을 낮추고 있다고 밝혔다.

김 대표는 "현재 AI 시장에 거품을 우려할 만한 부분은 당연히 있다"며 "고객 수요를 확인하고 금융비용과 공급 가능한 조건을 모두 계산해 가격을 제시했을 때 수요자가 있으면 구축에 들어가고, 그렇지 않으면 들어가지 않는다"고 말했다.

또한 그는 "더 공격적으로 빠르게 확장할 수도 있지만 위험도를 알고 있기 때문에 안정적인 방향을 추구하고 있다"며 "리스크를 줄이면서 성장하는 구조를 만들어가고 있다"고 강조했다.

엘리스그룹은 이번 IPO에서 222만2000주를 전량 신주로 공모한다. 희망 공모가는 7만400원에서 9만500원으로 총 공모금액은 1564억~2011억원이다. 공모가 상단 기준 예상 시가총액은 약 1조54억원이다.

금융감독원의 증권신고서 보완 의견을 반영해 기관투자자 대상 수요예측은 지난 23일부터 다음 달 1일까지 진행하며 일반투자자 청약은 다음 달 7~8일 예정돼 있다. 대표주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권이다.

winter1004@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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