대신증권, 연금자산 이전·납입 이벤트 실시

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연금저축·IRP 순입금액 따라 최대 103만원 혜택

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대신증권은 오는 12월 31일까지 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP) 보유 고객을 대상으로 순입금액에 따라 경품을 제공하는 '연금자산 이전·납입 이벤트'를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금저축과 IRP 계좌에 신규 자금을 납입하거나 타사 연금을 이전하는 등 상품별 조건을 충족한 개인 고객을 대상으로 한다.

연금저축 고객은 순입금액에 따라 ▲100만원 이상~600만원 미만 1만원 ▲600만원 이상~1000만원 미만 2만원 ▲1000만원 이상~3000만원 미만 3만원 ▲3000만원 이상~5000만원 미만 5만원 ▲5000만원 이상~1억원 미만 15만원 ▲1억원 이상~2억원 미만 30만원 ▲2억원 이상~3억원 미만 60만원 ▲3억원 이상 100만원의 경품을 받을 수 있다.

[사진=대신증권]

타사 연금 이전과 타사 개인종합자산관리계좌(ISA) 만기전환을 통한 순입금액은 이벤트 산정 시 1.5배로 인정한다.

IRP 고객에게는 순입금액에 따라 상품권을 지급한다. ▲100만원 이상~300만원 미만은 1만원 ▲300만원 이상~900만원 미만은 2만원 ▲900만원 이상은 3만원이다. 연금저축과 IRP 조건을 각각 충족하면 혜택은 최대 103만원이다.

경품을 받으려면 이벤트를 신청하고 해당 순입금액에 해당하는 잔액을 오는 12월 31일까지 유지해야 한다. 경품은 2027년 1월 지급할 예정이다.

이범영 대신증권 연금솔루션부장은 "연금자산 이전과 납입 고객에게 다양한 혜택을 제공하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "경품과 함께 세액공제, 저율과세 등 연금 계좌의 다양한 절세 혜택도 누려보길 바란다"고 말했다.

대신증권은 연금자산의 형성부터 운용, 수령까지 지원하는 '생애주기컨설턴트'와 모바일트레이딩시스템(MTS)을 활용한 연령별 포트폴리오 등 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

dconnect@newspim.com