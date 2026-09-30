보드게임카페 브랜드 히어로, 커넥트현대 청주점 입점

AI 핵심 요약beta
- 히어로 보드게임카페가 커넥트현대 청주점에 입점했다.
- 보드게임카페 업계 첫 몰·백화점 입점 사례다.
- 하이빙수 샵인샵도 들어와 체험형 공간을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 히어로 보드게임카페가 커넥트현대 청주점 입점을 앞두고 있다. 보드게임카페 업계 첫 몰·백화점 입점 사례다.
관계자는 "이번 입점은 보드게임카페가 몰·백화점의 체험형 콘텐츠로 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "커넥트현대 청주점을 찾는 고객들이 함께 즐기고 오래 머물 수 있는 공간을 만들겠다"고 밝혔다.
이어 "보드게임카페는 온라인으로 대체할 수 없는 콘텐츠"라며 "자연스럽게 사람들을 모으고 끌어당길 수 있으며, 내부 콘텐츠가 지속적으로 업데이트되고 친구, 연인, 가족이 한 공간에 모여 함께 즐길 수 있는 점이 오프라인 체험형 콘텐츠의 매력"이라고 강조했다.
매장에는 눈꽃빙수 브랜드 '하이빙수'도 샵인샵 형태로 입점한다. 보드게임카페 이용 고객은 게임을 즐기며 빙수와 식음료를 주문할 수 있다. 카페를 이용하지 않는 몰 방문객도 하이빙수에서 빙수와 식음료를 테이크아웃해 몰 공용 휴게공간에서 이용할 수 있다.
관계자는 "커넥트현대 청주점에서 보드게임을 즐기는 고객은 물론, 쇼핑 중 잠시 들러 빙수와 음료를 찾는 고객에게도 새로운 선택지를 제공하고자 한다"며 "머물며 즐기는 공간과 간편하게 이용할 수 있는 식음료 매장을 함께 선보이겠다"고 전했다.
whitss@newspim.com