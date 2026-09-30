KT, AI·시청데이터 활용 방송광고 솔루션 출시

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캠페인 중 실시간 성과 분석

내부 실증서 도달률 약 2배

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 OAG Korea와 업무협약을 체결하고 AI와 TV 시청 실측 데이터를 활용한 차세대 방송광고 솔루션 '인크리멘탈 리치(Incremental Reach)'를 선보인다고 30일 밝혔다.

KT 직원들이 방송광고 솔루션 '인크리멘탈 리치'를 통해 실측 데이터를 기반으로 광고 성과를 분석하고 있다. [사진=KT]

인크리멘탈 리치는 기존 광고 캠페인에서 광고에 노출되지 않았거나 노출 빈도가 낮은 시청자를 분석해 추가 도달을 확대하는 솔루션이다.

KT는 약 900만대의 지니TV 셋톱박스 기반 시청 실측 데이터를 활용해 캠페인 진행 상황과 광고 도달 성과를 분석한다. OAG Korea는 이를 토대로 광고 예산과 채널 운영 전략을 최적화하는 방안을 제안한다.

광고주는 이를 통해 동일 시청자에게 광고가 반복 노출되는 비효율을 줄이고 한정된 예산으로 더 많은 고객에게 광고를 노출할 수 있다.

기존 방송광고가 캠페인 종료 후 성과를 확인하는 방식이었다면, 인크리멘탈 리치는 캠페인 진행 중에도 실측 데이터를 기반으로 도달 현황을 분석하고 전략을 보완할 수 있는 것이 특징이다.

솔루션은 대시보드를 통해 캠페인별 광고 도달 현황과 성과를 제공하고, AI 기반 제안서를 통해 광고 효율 개선 방안도 제시한다.

KT 내부 실증 결과 동일한 예산과 기간으로 광고 캠페인을 집행했을 때 인크리멘탈 리치를 활용한 캠페인의 도달률은 기존 방송광고 캠페인 대비 약 2배 수준으로 나타났다.

KT와 OAG Korea는 향후 광고 성과 측정 고도화와 신규 광고 상품 개발, 데이터 기반 미디어 전략 수립 등으로 협력을 확대할 계획이다.

flurry327@newspim.com