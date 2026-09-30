신한은행, 스테이블코인 기반 기업 해외송금 실증…기존 기업뱅킹과 연동

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 30일 스테이블코인 해외송금 실증을 완료했다.
- 기업 고객은 기존 기업뱅킹과 외화계좌를 그대로 썼다.
- 신한은행은 실제 서비스 도입 가능성을 검토하기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 스테이블코인을 활용한 기업 해외송금 전 과정을 구현하고 업무 적용 가능성을 검증하는 기술 실증을 완료했다고 30일 밝혔다.
이번 실증은 기존 기업 해외송금 절차를 유지하면서 결제·정산 과정에 스테이블코인을 적용하는 구조로 진행됐다. 기업 고객은 별도의 디지털자산 지갑 없이 기존 기업뱅킹과 외화계좌를 사용하며, 디지털자산을 통한 전송과 정산은 은행 내부 시스템에서 처리되도록 구성했다. 기술 협력에는 솔라나 재단이 참여했다.
신한은행은 거래처 등록부터 송금, 정산, 반환까지 해외송금 전 절차를 실증 환경에서 처리하며 예외 상황 대응력을 점검했다. 거래 정보 노출을 차단하면서 유효성을 검증하는 보안 기술도 적용됐다. 은행 측은 향후 규제 환경에 맞춰 실제 서비스 도입을 검토할 예정이다.
신한은행 관계자는 "실제 기업 해외송금 업무와 은행 통제 체계 안에서 새로운 결제·정산 방식의 적용 가능성을 검증했다"며 "향후 제도와 시장 환경 변화에 맞춰 효율적인 해외송금 서비스 제공 방안을 지속 검토하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com