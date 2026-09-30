SKT, 개인정보 보호 사내 캠페인…'프라이버시 퍼스트' 강화

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전 구성원 실천 서약 진행

AI 전 생애주기 위험 관리

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = SK텔레콤이 30일 '개인정보 보호의 날'과 개인정보 보호 주간을 맞아 구성원의 개인정보 보호 실천을 위한 사내 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

SK텔레콤이 30일 개인정보 보호의 날과 개인정보 보호 주간을 맞아 사내 캠페인을 진행했다고 밝혔다. [사진=SK텔레콤]

이번 캠페인은 업무와 일상에서 개인정보 보호 원칙을 실천하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

SKT는 전 구성원을 대상으로 개인정보 보호 실천 서약 참여를 독려하고, 사내 인트라넷을 통해 실제 업무 과정에서 개인정보를 보호한 방법과 경험을 공유하는 프로그램을 운영한다.

정재헌 SKT CEO는 사내 메시지를 통해 "AI가 널리 쓰일수록 개인정보를 안전하게 보호하는 일은 더욱 중요해질 것"이라며 "개인정보 보호는 고객 신뢰의 출발점으로 모두가 함께 지켜야 할 원칙"이라고 말했다.

SKT는 AI 시대 개인정보 보호를 위한 업무 원칙으로 '프라이버시 퍼스트(Privacy First)'를 적용하고 있다. 사내 교육과 캠페인을 통해 구성원이 업무 과정에서 개인정보 보호와 AI 활용에 따른 위험을 고려하도록 하고 있다.

서비스 기획 단계부터 개인정보 보호 요소를 반영하는 '프라이버시 바이 디자인(Privacy by Design)' 원칙도 업무 프로세스에 적용하고 있다.

사내에서 활용하는 AI 에이전트에 대해서는 개발·테스트부터 운영과 종료까지 전 생애주기에 걸쳐 개인정보와 관련한 위험을 관리하는 체계를 운영한다.

SKT는 향후 AI 거버넌스 체계를 고도화하고 학계·유관기관과의 산학협력 및 정보보호 투자를 이어갈 계획이다.

flurry327@newspim.com