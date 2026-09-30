용산·서초 포함 서울 11곳 도심복합사업 후보지 선정...1만8천가구 건립

3년 만 신규 후보지 선정…용산·마포·서초구 등 10개 자치구 선정

복합사업 후보지 5곳, 지구 지정 완료…인천 제물포역지구 착공 가시화

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 용산구 효창공원 인근과 서초구 이수역 인근 정금마을 주변을 비롯해 11개 역세권 및 노후저층주거지역이 도심공공주택복합사업으로 주택과 업무시설로 복합개발될 예정이다.

이와 함께 기존 도심복합사업후보지 가운데 5곳이 사업지구로 공식 지정된 가운데 인천 제물포역지구에서는 3만5000가구의 주택착공이 연내 이뤄질 것으로 기대되고 있다.

30일 국토교통부에 따르면 도심 공공주택 복합사업(도심복합사업)신규 후보지로 총 11곳이 선정됐다. 이는 주택 공급 촉진을 위한 '8·13 주택 신속공급 방안'의 후속조치다.

이번에 선정된 후보지는 광진구 2곳, 강서구·구로구·마포구·서초구·성북구·송파구·양천구·용산구·은평구 각 1곳이며, 총 공급 규모는 약 1만8000가구다. 국토부는 이번 선정을 위해 지난 3월11일부터 5월8일까지 서울지역을 대상으로 공모를 실시해 주민 제안 44곳을 접수했고 노후도 등 법정 요건과 사업성, 주민 의향 등에 대한 전문가 심의를 거쳐 11곳을 최종 확정했다.

[자료=국토부]

후보지는 주거상업고밀지구에 지정되는 '역세권 유형'과 주택공급활성화지구를 대상으로 하는 '저층주거지 유형'으로 분류된다. 역세권 유형에는 ▲아차산역 동측(광진구 구의동) 1663가구 ▲오류동역 남측(구로구 개봉동) 858가구 ▲이수역 동측(서초구 방배동) 918가구 ▲성신여대입구역 북측(성북구 동소문동6가) 755가구 ▲염창역 남측(양천구 목동) 4222가구 ▲효창공원앞역 북측(용산구 효창동) 4040가구 6곳이다.

또 저층주거지 유형으로는 ▲화곡역 동측(강서구 화곡동) 2335가구 ▲성동초 인근(광진구 자양동) 254가구 ▲망원체육공원 인근(마포구 망원동) 940가구 ▲백련산 서측(은평구 응암동) 961가구 ▲올림픽공원 인근(송파구 방이동) 935가구 5곳이다.

[자료=국토부]

대표적으로 용산구 효창공원앞역 북측 후보지는 서울지하철 6호선과 경의중앙선 환승이 가능한 효창공원앞역과 인접해 있어 교통 여건이 우수하다. 약 4000가구 수준의 주택 공급이 가능할 것으로 기대된다. 마포구 망원체육공원 인근 후보지는 마포구 최초의 도심복합사업 후보지로 도보 10분 거리에 망원한강공원이 위치해 있고 강변북로와 인접해 우수한 정주 여건과 교통 접근성을 갖춘 입지로 평가된다. 서초구 이수역 동측 후보지는 서초구에서 처음 선정된 도심복합사업 후보지다. 서울지하철 4호선과 7호선 환승이 가능한 이수역과 근접해 교통이 편리한 정주 환경을 갖춘 것이 특징이다. 저층주거지 유형에는 고급아파트단지가 몰려있는 송파구 방이동 올림픽공원 인근에 935가구 등이 공급된다.

국토부는 신규 선정된 후보지를 대상으로 사업 절차 등을 상세히 안내하는 주민 설명회를 10월 중 개최하고 2027년 상반기 예정지구 지정을 거쳐 2030년 하반기 착공이 가능하도록 최대한 신속히 추진할 계획이다. 아울러 내년 상반기 중 수도권을 대상으로 추가 공모를 진행한다. 이번 선정에서 제외된 사업지도 주민 의향률 확보, 지구계 변경 등 보완을 거쳐 재접수할 수 있다.

아울러 국토부는 지난 9월 초 고은산 서측과 목4동 강서고 2곳(6786가구)을 복합지구로 지정한 데 이어 9월 말 송중동 주민센터, 녹번동근린공원, 신길4, 총 3곳(5032가구)을 도심복합사업지구로 추가 지정하는 등 사업 활성화에도 박차를 가하고 있다. 신규 복합지구 5곳은 예정지구 지정 이후 주민 동의 요건을 충족하고 중앙도시계획위원회와 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 지정됐으며 사업계획 승인 등 후속 절차를 속도감 있게 추진할 예정이다.

도심복합사업은 수요가 많은 도심 내에 주택을 신속히 공급하기 위해 조합설립·관리처분계획 등 절차를 생략해 공공 주도로 빠르게 추진하며 민간 정비사업에 비해 용적률 상향 등 인센티브를 추가로 부여한다. 현재 총 47곳(8만5000가구)에서 사업이 추진 중이며 이 중 인천 제물포역 복합지구(3만5000가구)가 연내 착공을 앞두고 있어 도심복합사업 추진 이래 첫 착공이 이뤄질 것으로 기대된다.

서울지역 도심복합사업 기존 후보지역 [자료=국토부]

국토부 정우진 주택공급추진본부장은 "도심복합사업은 도심 내 주거 수요를 빠르게 충족시킬 수 있는 핵심적인 정비수단"이라며 "8·13 대책으로 도심복합사업 확대를 약속한 만큼 후보지 선정에 그치지 않고 지구 지정과 사업계획 승인 등 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 지원하겠다"고 강조했다.

donglee@newspim.com