올해 2분기 바이오헬스산업 종사자 115만명 돌파…1년새 2.9%↑

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'바이오헬스산업 고용동향' 발표

제약·화장품 20대 종사자 비중↑

2분기 신규일자리 9688개 '창출'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 올해 2분기 바이오헬스산업 종사자는 115만6000명으로 전년 동기 대비 2.9% 늘었다. 제약, 의료기기, 화장품 분야 종사자 등 전반적인 분야에서 종사자 비중이 늘어난 가운데 제약과 화장품 분야에서는 20대 종사자 비중이 높게 나타났다.

한국보건산업진흥원(진흥원)은 2026년 2분기 바이오헬스산업 고용동향을 30일 발표했다.

바이오헬스산업 종사자 수 [자료=한국보건산업진흥원]

올해 2분기 바이오헬스산업 종사자는 115만6000명으로 집계됐다. 전년 동기 대비 3만2000명(2.9%) 증가했다. 전체 제조업 종사자는 전년 동기 대비 소폭 감소한 가운데 바이오헬스제조업 종사자는 3.3% 증가해 성장 흐름을 이어갔다.

의료서비스업 종사자는 전년 동기 대비 2.8% 증가했다. 전체 서비스업 증가율(2.7%)과 유사한 수준이다.

제약산업 종사자는 8만7000명으로 전년 동기 대비 2% 증가했다. 제약산업 종사자는 '합성 의약품 및 기타 완제 의약품 제조업'을 중심으로 완만한 증가세를 유지했다. 29세 이하 종사자가 감소하는 흐름에도 불구하고 비중은 바이오헬스산업 중 가장 높은 것으로 나타났다.

의료기기산업 종사자는 6만5000명으로 집계됐다. 전년 동기 대비 1.4% 늘었다. 의료기기산업 종사자는 비중이 높은 '그 외 기타 의료용 기기 제조업(2.7%)'과 '그 외 기타 의료용품 및 의약 관련 제품 제조업(4.0%)'에서 증가세를 보였으나 '치과용 기기 제조업' 종사자는 4.5% 감소했다. 30~300인 미만과 300인 이상에서 사업장 확대와 함께 종사자가 증가하면서 중·대규모 사업장을 중심으로 고용 기반이 확대되는 흐름을 보였다.

화장품산업 종사자는 약 4만5000명으로 전년 동기 대비 8.8% 증가해 바이오헬스산업 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 화장품산업은 전 연령층에서 종사자가 증가한 가운데 29세 이하(9.9%)와 30대(9%)에서도 높은 증가세를 보이며 청년층 고용 확대 흐름을 이어갔다.

의료서비스업 종사자는 96만명으로 집계됐다. 전년 동기 대비 2.8% 늘었다. 의료서비스업은 모든 규모별 사업장에서 전반적인 고용 증가 흐름을 유지했으나 전체적인 규모가 커지면서 고용 증가세는 다소 조정되는 모습을 보였다.

신규 일자리 수 [자료=한국보건산업진흥원]

바이오헬스산업 신규 일자리는 9688개 창출됐다. 의료서비스업 분야에서 8489개(87.6%)로 가장 많았으며 제약산업 436개, 화장품산업 398개, 의료기기산업 365개 순으로 나타났다.

최영임 바이오헬스혁신기획단장은 "전체 제조업의 고용 감소에도 바이오헬스 제조업은 증가세를 이어가는 등 상대적으로 양호한 고용 흐름을 보였다"며 "제약산업은 청년층 종사자 비중이 높게 나타났으며 화장품산업은 20~30대를 중심으로 높은 고용 증가세를 보이는 등 청년층 고용이 확대되고 있다"고 설명했다.

최 단장은 "청년층 고용은 산업의 지속적인 성장과 기반을 보여주는 중요한 지표인 만큼 앞으로도 청년 고용과 인력 구조의 변화를 면밀히 살펴나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com