장종태號 민주 대전시당, 조직 재정비 본격화...위원장 인선

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 위원장 체제로 새 출발한 더불어민주당 대전시당이 분야별 위원장 인선을 마무리하며 조직 재정비에 속도를 내고 있다. 시당은 새로 구성된 각급위원회를 중심으로 지역 현안을 정책 의제로 구체화하고 향후 총선에 대비한 조직 기반을 다진다는 구상이다.

더불어민주당 대전시당은 지난 29일 상무위원회를 열어 여성·노인·청년 등 각급위원회를 이끌 위원장을 선출했다고 30일 밝혔다.

장종태 더불어민주당 대전시당위원장이 29일 열린 상무위원회에서 발언하고 있다. [사진=민주당 대전시당] 2026.09.30 gyun507@newspim.com

상무위원 투표 결과 여성위원장에는 김영미 대전시의원, 노인위원장에는 장충식 동구지역위원회 노인위원장, 대학생위원장에는 김난웅 전 대전시당 청년대변인이 각각 이름을 올렸다.

장애인위원장은 양지숙 공주정명학교 강사, 노동위원장은 김성락 한국노총 공공연맹 대전시·구 공무직 노동조합 시설·운영위원장, 사회연대경제위원장은 이인수 전 산내동 주민자치위원장이 맡는다.

소상공인위원장에는 정유선 유선애드플랜 대표가 선출됐다.

3명의 후보가 맞붙은 청년위원장 경선에서는 이용석 한국노총 충남·세종지역본부 노무사가 선택을 받았다.

대전시당은 이번 인선을 장종태 위원장 취임 이후 진행해 온 조직 개편의 출발점으로 삼아 각 위원회별 활동 체계와 기반을 순차적으로 정비할 계획이다.

특히 각급위원회를 단순한 당내 조직에 머물게 하지 않고 여성·청년·노동·소상공인 등 분야별 현장의 목소리를 수렴해 정책 의제로 연결하는 역할을 맡긴다는 방침이다.

장종태 대전시당위원장은 "각급위원장 선출을 시작으로 분야별 조직과 활동 체계를 체계적으로 정비하겠다"며 "지역사회와 당원의 다양한 목소리를 수렴해 정책 역량과 조직 기반을 강화하고 향후 총선에 대비하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com